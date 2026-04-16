16.04.2026
16.04.2026 17:14

Andrzej Domański i Adam Glapiński na spotkaniu ministrów finansów i prezesów banków centralnych państw G20

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański oraz prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński reprezentują Polskę na spotkaniu ministrów finansów i prezesów banków centralnych państw G20.

Posiedzenie odbywa się w Waszyngtonie w ramach wiosennych spotkań Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Grupy Banku Światowego. Jest to pierwsze formalne spotkanie na poziomie ministrów finansów i szefów banków centralnych G20 w czasie prezydencji USA w Grupie.

„Polska przy stole G20. W Waszyngtonie rozmawiamy o wzroście gospodarczym i przyszłości światowej gospodarki. Nie na marginesie, lecz tam, gdzie zapadają kluczowe decyzje. To dowód siły polskiej gospodarki” – napisał w czwartek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański na swoim profilu na platformie X.

Jak podał resort finansów, minister Domański w Waszyngtonie spotkał się także z amerykańskim sekretarzem handlu Howardem Lutnickiem, z którym rozmawiał o wzmacnianiu współpracy w zakresie inwestycji, energii i obronności.

„Weszliśmy do G20, ekskluzywnego klubu 20 najpotężniejszych gospodarek świata. Według PKB liczonego nominalnie Polska jest w gronie tych krajów. Tę pozycję trzeba utrzymać i umocnić. Musimy być jeszcze silniejszą gospodarką, siedzieć przy głównym stole” – powiedział z kolei cytowany w komunikacie NBP prezes banku Adam Glapiński.

„Agenda obrad koncentruje się na kluczowych uwarunkowaniach wzrostu gospodarczego oraz stabilności gospodarki światowej. W szczególności omawiane są nierównowagi makroekonomiczne w gospodarkach G20 i w gospodarce globalnej, bariery dla wzrostu oraz potencjalne kierunki reform sprzyjających stabilności i długookresowemu rozwojowi” – czytamy w komunikacie banku centralnego.

Podano w nim również, że znaczącym elementem dyskusji są aktualne uwarunkowania geopolityczne, w tym konsekwencje konfliktów zbrojnych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na Bliskim Wschodzie, dla globalnych rynków energii, handlu międzynarodowego oraz funkcjonowania łańcuchów dostaw.

Polska w 2026 r. uczestniczy w spotkaniach G20 – zarówno w obecnym, na szczeblu ministrów finansów, jak i na mającym się odbyć w grudniu szczycie przywódców – de facto zastępując RPA, mimo że kraj ten nadal jest formalnym członkiem grupy. Stało się tak za sprawą decyzji USA, które nie zaprosiły afrykańskiego państwa na spotkania.

Wcześniej polscy ministrowie brali udział w spotkaniach G20, lecz w charakterze specjalnie zaproszonych gości.

Źródło: PAP

