Andrzej Domański: prawdopodobnie przedłużymy pakiet „Ceny Paliwa Niżej”

Prawdopodobnie przedłużenie pakietu „Ceny Paliwa Niżej” będzie potrzebne – powiedział minister finansów Andrzej Domański. Zaznaczył jednak, że trwają analizy, a ograniczeniem jest budżet państwa.

– Trwają analizy, mamy dosyć pozytywny rozwój wydarzeń przez weekend – powiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, zapytany o to, czy rząd przedłuży pakiet „Ceny Paliwa Niżej” w trakcie Forum Gospodarczego „Rzeczpospolitej”.

Minister wskazał, że ceny ropy w poniedziałek wyraźnie spadają.

– Prawdopodobnie takie przedłużenie będzie potrzebne – powiedział jednak.

Dopytany, na jak długo, odpowiedział: „Zawsze przedłużany o dwa tygodnie”.

– Program CPN został celowo zaprojektowany w ten sposób, żeby dać ministrowi finansów elastyczność. Ten program kosztuje podatników 1,6 mld zł miesięcznie. To nie są bagatelne kwoty. Dlatego tak długo, jak będzie to potrzebne, ten program będzie przedłużany, ale musimy też pamiętać o ograniczeniach budżetowych – mówił Andrzej Domański.

„CPN” to odpowiedź rządu na gwałtowny wzrost cen paliw, którego powodem jest wojna na Bliskim Wschodzie i wywołany przez nią kryzys energetyczny. Został uruchomiony 31 marca.

Pakiet „Ceny Paliw Niżej” obejmuje:

ceny maksymalne , ogłaszane codziennie przez ministra energii w obwieszczeniu,

, ogłaszane codziennie przez ministra energii w obwieszczeniu, obniżkę VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc.,

na paliwa z 23 proc. do 8 proc., obniżkę akcyzy na paliwa o 29 zł dla benzyny i o 28 zł dla oleju napędowego do najniższego poziomu akceptowanego przez Unię Europejską.

Obniżki podatków obowiązują do 31 maja.

Źródło: PAP, XYZ