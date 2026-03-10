Anthropic pozwał Pentagon. Domaga się cofnięcia decyzji o uznaniu firmy za zagrożenie dla łańcucha dostaw

Firma Anthropic, twórca modelu AI Claude, złożyła w poniedziałek pozew przeciwko Pentagonowi. Anthropic protestuje przeciwko decyzji amerykańskiego resortu obrony zakazującej prowadzenia interesów z firmą kontrahentom Pentagonu.

Anthropic realizuje wartą 200 mln dolarów umowę dla Departamentu Obrony USA. Pod koniec lutego – na kilka dni przed atakiem USA na Iran – firma odmówiła spełnienia żądań Pentagonu. Anthropic postawił amerykańskiemu resortowi obrony wymaganie, by stworzony przez przedsiębiorstwo model AI nie był używany w broni autonomicznej i dla celów masowej inwigilacji amerykańskich obywateli.

Po tym, jak Anthropic nie spełnił żądań Pentagonu, by usunąć te zabezpieczenia, szef departamentu Pete Hegseth uznał firmę oficjalnie za „zagrożenie dla łańcucha dostaw”. Wprowadził też zakaz prowadzenia interesów z Anthropic dla kontrahentów Pentagonu.

Do tej pory podobne restrykcje były stosowane przez USA wyłącznie wobec zagranicznych podmiotów.

Anthropic uznaje tę decyzję za bezprawną. W poniedziałek wniósł do sądu w Kalifornii o jej cofnięcie oraz uniemożliwienie władzom federalnym jej egzekwowania.

Zakaz korzystania z Claude dla kontrahentów Pentagonu. Anthropic uważa decyzję za bezprawną

Ogłoszone przez Pentagon restrykcje są dotkliwym ciosem dla spółki. Kontrahenci departamentu to tysiące firm przemysłowych, usługowych i technologicznych. Budżet umów Pentagonu z podmiotami komercyjnymi w 2025 r. można oszacować na ponad 500 mld dolarów – wskazuje amerykański think tank Quincy Institute for Responsible Statecraft. Według komentatorów zakaz prowadzenia interesów z firmą Anthropic dla kontrahentów Pentagonu może potencjalnie zagrażać jej istnieniu.

Sama firma Anthropic twierdzi jednak, że zakaz ma ograniczone konsekwencje. „Zdecydowana większość naszych klientów nie jest objęta oznaczeniem ryzyka w łańcuchu dostaw. W odniesieniu do naszych klientów dotyczy to wyłącznie stosowania Claude przez klientów w ramach umów z Departamentem Wojny, a ogólnie stosowania Claude przez klientów, którzy mają takie umowy. Pismo Departamentu ma wąski zakres, ponieważ odpowiednie przepisy również mają wąski zakres" – wskazał CEO Anthropic w oświadczeniu datowanym na 5 marca.

Model Claude firmy Anthropic był według doniesień medialnych stosowany przez amerykańskie wojsko podczas operacji schwytania prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro oraz w trakcie wojny USA i Izraela z Iranem.

