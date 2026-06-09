Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 09.06.2026
NEWSROOM XYZ
09.06.2026 10:28

Apple zapowiada nową Siri. Wreszcie ma dorównać rywalom

Apple na konferencji WWDC pokazało nową Siri. Będzie ona oparta na Gemini od Google'a i wreszcie ma dorównać możliwościami innym asystentom AI.

W 2026 r. nie dostaniemy jednak pełnej wersji asystenta głosowego – podaje CNN. Zobaczymy tylko wersję testową, otwartą dla wszystkich użytkowników ekosystemu Apple.

Co będzie potrafił nowy asystent? Przede wszystkim Siri wreszcie dostanie osobną aplikację, w której będzie działać jak Gemini, Claude, ChatGPT i inne tego typu chatboty AI. Będzie też w stanie wykorzystywać dane z iPhone'a i innych urządzeń Apple. Do tego będzie też można zadawać jej pytania za pomocą zdjęć wykonanych telefonem.

Apple pokazało też, jak AI potrafi przeorganizować zakładki w Safari czy reagować na prompty, albo podsumować rozmowę w SMS, czy przeanalizować i opisać obraz z kamer domowych podłączonych przez Apple Home. Jednocześnie jednak koncern dodaje, że niektóre zadania, jak choćby wykorzystanie generatywnej AI do tworzenia obrazów, będą miały dzienny limit.

„Jeśli Apple dobrze to dostarczy klientom, to Siri przestanie być tylko funkcją, a stanie się nową warstwą interakcji dla sprzętu Apple" – tłumaczy w mailu do CNN Francisco Jeronimo, analityk z International Data Corporation.

Apple zawarło pakt z Google

Nowa wersja Siri to szansa dla Apple, by dogonić konkurencję. Koncern z Cupertino ma bowiem poważne problemy z AI. Obiecywał już od kilku lat mądrzejszego asystenta czy wprowadzenie sztucznej inteligencji do swojego sprzętu, to plany jednak się nie powiodły. – Apple nie zrobiło nic, co zwróciłoby uwagę klientów – ostro ocenia Gene Munster, współzałożyciel firmy Deepwater Asset Management.

Apple postanowiło więc pójść na skróty. Firma zawarła umowę z Google i to modele AI od tej firmy będą napędzać Siri. To może oznaczać dobre wieści dla Polaków. Gemini nie ma bowiem problemów z językiem polskim i w ten sposób wreszcie Siri będzie w stanie przemówić w naszym języku. Choć na razie Apple nie mówi nic o językowej dostępności Siri. Funkcje Apple Intelligence zaś w Polsce nie działały. Do tego, by z nich skorzystać, trzeba było telefon przestawić na język angielski, bo po ustawieniu polskiego, jako języka domyślnego systemu, funkcje AI były niedostępne.

To też ostatnia szansa Apple, by przekonać inwestorów, że koncern wie, jak wykorzystać odpowiednio AI. Nowy szef firmy John Ternus, który we wrześniu przejmie kontrolę nad Apple od Tima Cooka, będzie więc miał trudne zadanie przed sobą. Jednak zdaniem analityków koncern nie tylko może nadrobić dystans do konkurencji, ale i zyskać przewagę na rynku AI dzięki temu, że na rynku jest ponad 2,5 miliarda urządzeń ze znakiem jabłka w logo. – Na pewno tego nie zepsują. Mają za dużo do stracenia – podsumowuje Munster.

Tim Cook nie będzie już CEO Apple’a. Funkcję pełnił przez 15 lat
Tim Cook na konferencji WWDC26
Apple przedstawiło lepszą Siri, opartą na algorytmach Gemini. Fot. Justin Sullivan/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Hongkong globalną przystanią bogactwa. Co czeka Szwajcarię?
Hongkong po raz pierwszy w historii wyprzedził Szwajcarię w dziedzinie zarządzania majątkiem transgranicznym. Ale zależność od Pekinu może się okazać dla azjatyckiego centrum finansowego piętą…
09.06.2026
Kategorie artykułu: Świat Technologia
Czy znów polecimy szybciej niż dźwięk? Japończycy pracują nad nową generacją samolotów
Amerykanie przygotowują się do komercjalizacji następcy Concorde'a, a japońskie konsorcjum badawcze z powodzeniem przetestowało silnik kolejnej generacji. Do połowy wieku taka technologia mogłaby…
07.06.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Żonglerka liczbami i smutna rzeczywistość. W łączności służb wciąż rządzi chaos
Opisywaliśmy na łamach XYZ niedostatki w łączności między służbami państwowymi. Dziś tamte ustalenia się potwierdzają. Stan łączności radiowej w służbach podległych resortowi spraw wewnętrznych i…
08.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Pożegnanie z koncesjami Viktora Orbána. Polubownie lub bez znieczulenia
Kluczowe sektory węgierskiej gospodarki funkcjonują w systemie wieloletnich koncesji. Korzystają na nich miliarderzy powiązani z Viktorem Orbánem, a państwo ponosi koszty. Nowy rząd zapowiadał…
08.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Skarbówka bierze się za handel w sieci. Sprzedawcy na Vinted i Facebooku dostają wezwania
Sprzedajesz na Vinted, a może prowadzisz butikowe transmisje na Facebooku? Fiskus już zapewne o tym wie. Za sprawą dyrektywy DAC7 platformy internetowe przekazują skarbówce dane podatkowe.
08.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Kampus XYZ Technologia
Od nowej odmiany pomidora po AI. Jak gigant spożywczy z nauką tworzy nową żywność
Grupa Maspex rozpoczyna nowe projekty B+R, do których włącza naukę. Od 2017 r. zrealizowała już setkę takich wspólnych przedsięwzięć. – Nauka musi odpowiadać na potrzeby społeczne i gospodarcze –…
09.06.2026