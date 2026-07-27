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Kategorie artykułu: Newsy Uncategorized

Kurs Żabki mocno w dół, główne indeksy na plusie. Dzień na GPW 27 lipca 2026 r.

Poniedziałkowa sesja przyniosła wzrosty na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Zwyżkowały wszystkie główne indeksy. Ze wzrostem notowania zakończył m.in. WIG20 mimo wyraźnej przeceny Żabki. Kurs spółki spadł po informacji, że sieć nie dogadała się z japońskim inwestorem.

Martyna Maciuch - autor artykułu - profil
27.07.2026, 17:57
Logo GPW
Główne indeksy warszawskiej giełdy zakończyły poniedziałkową sesję na plusie. Na zdjęciu logo GPW. Fot. PAP/Rafał Guz

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Na jakich poziomach zakończyły sesję główne indeksy GPW.
  2. Jakie nastroje dominowały wśród inwestorów podczas poniedziałkowej sesji.
  3. Co stało za wyraźnym spadkiem kursu akcji Żabki.
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Główne indeksy Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie zakończyły na plusie sesję w poniedziałek, 27 lipca. Indeks WIG20 wzrósł na zamknięciu o 0,22 proc. do 3834,33 pkt. Indeks szerokiego rynku WIG wzrósł o 0,49 proc. do 144284,37 pkt. Zwyżkowały także indeksy mWIG40 oraz sWIG80. Pierwszy z nich zakończył notowania na poziomie 10006,05 pkt., o 1,38 proc. powyżej poprzedniego zamknięcia. Indeks sWIG80 wzrósł o 0,35 proc. do 30757,40 pkt.

Ceny ropy poprawiły nastroje inwestorów

Warszawski parkiet nie był przy tym wyjątkiem w Europie. Inne europejskie giełdy także notowały w poniedziałek wzrosty.

– Po weekendzie inwestorzy wrócili na rynek z większą dozą optymizmu. Dolar nieco oddał wcześniejsze wzrosty, a większość indeksów poszła w górę. Wszystko bazowało przede wszystkim na spadku cen ropy – skomentował makler i analityk DM BOŚ Konrad Ryczko w rozmowie z PAP Biznes.

W jego ocenie inwestorzy postrzegają obecną sytuację na Bliskim Wschodzie jako ponowny „tryb deeskalacji". To poskutkowało spadkami cen ropy.

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– Gdy ropa tanieje, zwykle zyskują bardziej ryzykowne aktywa. Jeśli spojrzymy na indeks DAX czy Euro Stoxx Banks, to widać, że praktycznie wszędzie pojawiły się próby pozytywnego otwarcia tygodnia – wskazał Konrad Ryczko.

Indeks DAX wyniósł na zamknięciu 25361,03 pkt., o 1,040proc. powyżej poprzedniego zamknięcia. Euro Stoxx 50 wzrósł o 0,27 proc. do 6297,59 pkt.

Żabka zapikowała, ale WIG20 na zielono

Spółką WIG20, która zanotowała najwyższy wzrost kursu w trakcie poniedziałkowej sesji, było Dino Polska. Akcje spółki poszły o 4,13 proc. w górę, do 29,97 zł za papier.

Mocno zniżkowała z kolei Żabka. Kurs spółki spadł o 9,57 proc.

– To oczywiście jest pochodną informacji, że Seven & i Holdings, właściciel sieci 7-Eleven, wycofał się z rozmów dotyczących inwestycji w Grupę Żabka. Na pewno premia, która pojawiła się na rynku w związku z tymi rozmowami i oczekiwaniami dotyczącymi potencjalnej transakcji, została w dużej mierze usunięta – skomentował Konrad Ryczko.

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,W mWIG40 największy wzrost zanotowały akcje Asseco SEE. Kurs spółki wzrósł o 7,53 proc. W poniedziałek rano firma podała szacunkowe wyniki za drugi kwartał. Jej szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 2 proc. Zysk operacyjny był wyższy o 29 proc., a zysk netto o 4 proc. w ujęciu rocznym.

Rynek czeka na odczyty makro i dane ze spółek

Uwagę inwestorów w rozpoczynającym się tygodniu będą poza geopolityką przyciągać wyniki spółek w Stanach Zjednoczonych. Raporty za drugi kwartał mają opublikować m.in. Apple, Meta i Microsoft.

Ponadto w bieżącym tygodniu decyzje w sprawie stóp procentowych zakomunikują banki centralne w USA, Japonii i Wielkiej Brytanii. Rynek zakłada, że amerykańska Rezerwa Federalna pozostawi główną stopę w obecnym przedziale, czyli 3,5-3,75 proc.

„Od ostatniego posiedzenia FOMC zarówno dane o zatrudnieniu, jak i inflacji okazały się niższe od oczekiwań, a czynniki te powinny przechylić szalę w kierunku utrzymania stóp procentowych bez zmian. Jednak z ostatnich komunikatów Fed jasno wynika, że próg do podwyżki stóp jest niski, a niedawny skok cen ropy ponownie grozi przyspieszeniem inflacji. Prawdopodobne są co najmniej dwa jastrzębie głosy sprzeciwu w głosowaniu" – wskazali w komentarzu przed decyzją Fed ekonomiści amerykańskiego banku Wells Fargo.

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Jeśli chodzi o dane makroekonomiczne, rynek czeka przede wszystkim na wstępne odczyty PKB w drugim kwartale w Europie i USA, które będą opublikowane w czwartek, a także szacunek inflacji w strefie euro w lipcu. Eurostat poda go w piątek. W ten sam dzień wstępny odczyt inflacji poda Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Źródło: PAP/XYZ

Główne wnioski

  1. Główne indeksy warszawskiej giełdy zakończyły dzień wzrostami. W górę szły także inne indeksy na innych europejskich giełdach. Sentyment inwestorów poprawił się dzięki spadkom cen na rynkach ropy.
  2. Wyraźny spadek zanotowały akcje Żabki. Spółka straciła najmocniej w obrębie WIG20. Spadek kursu Żabki to reakcja na wycofanie się Seven & i, właściciela 7-Eleven, z rozmów o inwestycji w polską sieć.
  3. W trakcie rozpoczynającego się tygodnia uwagę inwestorów będą przyciągać wydarzenia geopolityczne, dane o PKB i inflacji oraz wyniki publikowane przez największe amerykańskie spółki. Dane za drugi kwartał zaprezentują m.in. Meta, Apple i Microsoft.