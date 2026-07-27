Kurs Żabki mocno w dół, główne indeksy na plusie. Dzień na GPW 27 lipca 2026 r.

Główne indeksy Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie zakończyły na plusie sesję w poniedziałek, 27 lipca. Indeks WIG20 wzrósł na zamknięciu o 0,22 proc. do 3834,33 pkt. Indeks szerokiego rynku WIG wzrósł o 0,49 proc. do 144284,37 pkt. Zwyżkowały także indeksy mWIG40 oraz sWIG80. Pierwszy z nich zakończył notowania na poziomie 10006,05 pkt., o 1,38 proc. powyżej poprzedniego zamknięcia. Indeks sWIG80 wzrósł o 0,35 proc. do 30757,40 pkt.

Ceny ropy poprawiły nastroje inwestorów

Warszawski parkiet nie był przy tym wyjątkiem w Europie. Inne europejskie giełdy także notowały w poniedziałek wzrosty.

– Po weekendzie inwestorzy wrócili na rynek z większą dozą optymizmu. Dolar nieco oddał wcześniejsze wzrosty, a większość indeksów poszła w górę. Wszystko bazowało przede wszystkim na spadku cen ropy – skomentował makler i analityk DM BOŚ Konrad Ryczko w rozmowie z PAP Biznes.

W jego ocenie inwestorzy postrzegają obecną sytuację na Bliskim Wschodzie jako ponowny „tryb deeskalacji". To poskutkowało spadkami cen ropy.

– Gdy ropa tanieje, zwykle zyskują bardziej ryzykowne aktywa. Jeśli spojrzymy na indeks DAX czy Euro Stoxx Banks, to widać, że praktycznie wszędzie pojawiły się próby pozytywnego otwarcia tygodnia – wskazał Konrad Ryczko.

Indeks DAX wyniósł na zamknięciu 25361,03 pkt., o 1,040proc. powyżej poprzedniego zamknięcia. Euro Stoxx 50 wzrósł o 0,27 proc. do 6297,59 pkt.

Żabka zapikowała, ale WIG20 na zielono

Spółką WIG20, która zanotowała najwyższy wzrost kursu w trakcie poniedziałkowej sesji, było Dino Polska. Akcje spółki poszły o 4,13 proc. w górę, do 29,97 zł za papier.

Mocno zniżkowała z kolei Żabka. Kurs spółki spadł o 9,57 proc.

– To oczywiście jest pochodną informacji, że Seven & i Holdings, właściciel sieci 7-Eleven, wycofał się z rozmów dotyczących inwestycji w Grupę Żabka. Na pewno premia, która pojawiła się na rynku w związku z tymi rozmowami i oczekiwaniami dotyczącymi potencjalnej transakcji, została w dużej mierze usunięta – skomentował Konrad Ryczko.

,W mWIG40 największy wzrost zanotowały akcje Asseco SEE. Kurs spółki wzrósł o 7,53 proc. W poniedziałek rano firma podała szacunkowe wyniki za drugi kwartał. Jej szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 2 proc. Zysk operacyjny był wyższy o 29 proc., a zysk netto o 4 proc. w ujęciu rocznym.

Rynek czeka na odczyty makro i dane ze spółek

Uwagę inwestorów w rozpoczynającym się tygodniu będą poza geopolityką przyciągać wyniki spółek w Stanach Zjednoczonych. Raporty za drugi kwartał mają opublikować m.in. Apple, Meta i Microsoft.

Ponadto w bieżącym tygodniu decyzje w sprawie stóp procentowych zakomunikują banki centralne w USA, Japonii i Wielkiej Brytanii. Rynek zakłada, że amerykańska Rezerwa Federalna pozostawi główną stopę w obecnym przedziale, czyli 3,5-3,75 proc.

„Od ostatniego posiedzenia FOMC zarówno dane o zatrudnieniu, jak i inflacji okazały się niższe od oczekiwań, a czynniki te powinny przechylić szalę w kierunku utrzymania stóp procentowych bez zmian. Jednak z ostatnich komunikatów Fed jasno wynika, że próg do podwyżki stóp jest niski, a niedawny skok cen ropy ponownie grozi przyspieszeniem inflacji. Prawdopodobne są co najmniej dwa jastrzębie głosy sprzeciwu w głosowaniu" – wskazali w komentarzu przed decyzją Fed ekonomiści amerykańskiego banku Wells Fargo.

Jeśli chodzi o dane makroekonomiczne, rynek czeka przede wszystkim na wstępne odczyty PKB w drugim kwartale w Europie i USA, które będą opublikowane w czwartek, a także szacunek inflacji w strefie euro w lipcu. Eurostat poda go w piątek. W ten sam dzień wstępny odczyt inflacji poda Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Źródło: PAP/XYZ