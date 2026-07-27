Kategorie artykułu: Newsy Uncategorized
Kurs Żabki mocno w dół, główne indeksy na plusie. Dzień na GPW 27 lipca 2026 r.
Poniedziałkowa sesja przyniosła wzrosty na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Zwyżkowały wszystkie główne indeksy. Ze wzrostem notowania zakończył m.in. WIG20 mimo wyraźnej przeceny Żabki. Kurs spółki spadł po informacji, że sieć nie dogadała się z japońskim inwestorem.
Główne indeksy warszawskiej giełdy zakończyły poniedziałkową sesję na plusie. Na zdjęciu logo GPW. Fot. PAP/Rafał Guz
Z tego artykułu dowiesz się…
- Na jakich poziomach zakończyły sesję główne indeksy GPW.
- Jakie nastroje dominowały wśród inwestorów podczas poniedziałkowej sesji.
- Co stało za wyraźnym spadkiem kursu akcji Żabki.