ARP: Daniel Ryczek będzie czasowo p.o. prezesa Agencji

Agencja Rozwoju Przemysłu poinformowała, że Daniel Ryczek będzie czasowo pełnił obowiązki prezesa zarządu po rezygnacji z tej funkcji Bartłomieja Babuśki. Ryczek przejmie stanowisko do czasu wyłonienia prezesa w postępowaniu konkursowym.

„15 maja b.r. Rada Nadzorcza Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. – w związku z rezygnacją Bartłomieja Babuśki z funkcji Prezesa Zarządu ARP S.A. złożoną w tym samym dniu i koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Zarządu ARP S.A. – postanowiła delegować Członka Rady Nadzorczej ARP S.A., Daniela Ryczka, do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu ARP S.A. Daniel Ryczek będzie pełnił tę funkcję do czasu wyłonienia nowego Prezesa w ramach postępowania konkursowego” – przekazała w piątkowym komunikacie ARP.

Jak informuje Agencja, Daniel Ryczek to „menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu, rozwoju biznesu, projektach międzynarodowych i sprzedaży usług logistycznych, w szczególności przewozów kolejowych oraz intermodalnych. Zajmował wysokie stanowiska kierownicze w największych europejskich firmach sektora logistycznego (PKP Cargo, OT Logistics)”.

Powodem rezygnacji Bartłomieja Babuśki z funkcji prezesa zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu są nowe wyzwania zawodowe – podała w piątek ARP. Tego samego dnia Rada ds. Współpracy z Ukrainą poinformowała na X, że Polska zgłosiła Babuśkę na „członka Business Advisory Council, kluczowego ciała doradczego Ukraine Donor Platform skupiającej największych darczyńców Ukrainy”.

Bartłomiej Babuśka objął stanowisko prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu 27 sierpnia 2025 r. w wyniku przeprowadzonego konkursu. Od 28 lipca ub.r. pełnił obowiązki prezesa po tym, jak wcześniejszy szef Agencji Wojciech Balczun objął funkcję ministra aktywów państwowych.

Agencja Rozwoju Przemysłu wspiera rozwój polskich firm, finansując inwestycje i pomagając w procesach restrukturyzacyjnych. ARP ma aktywa w 76 spółkach, z tego w 51 z nich – pakiety większościowe (spółki te wchodzą w skład Grupy ARP). Główne branże, w których działają spółki z Grupy ARP, to: stoczniowa, kolejowa, metalowa, wydobywcza, odlewnicza, opakowaniowa, tekstylna, turystyczna, modernizacji i budowy maszyn. ARP sprawuje także nadzór nad 89 spółkami z udziałem Skarbu Państwa.

Źródło: PAP