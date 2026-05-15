15.05.2026

Bartłomiej Babuśka złożył rezygnację z funkcji prezesa ARP i rusza po „nowe wyzwania”. Może chodzić o Ukrainę

Bartłomiej Babuśka złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu – podała ARP. Powodem mają być „nowe wyzwania zawodowe”. Przed ogłoszeniem decyzji pojawiła się informacja o zgłoszeniu Bartłomieja Babuśki na członka organizacji zajmującej się pomocą Ukrainie.

Powodem decyzji są nowe wyzwania zawodowe [...] Zarząd ARP przyjmuje rezygnację z żalem, ale z pełnym zrozumieniem dla decyzji Pana Prezesa i życzy mu sukcesów w dalszej karierze zawodowej” – czytamy w komunikacie.

Wcześniej Rada d.s. Współpracy z Ukrainą podała, że Bartłomiej Babuśka został zgłoszony na członka Business Advisory Council. To ciało doradcze Ukraine Donor Platform, czyli organizacji zajmującej się pomocą dla Ukrainy.

Bartłomiej Babuśka prezesem Agencji Rozwoju Przemysłu był od sierpnia 2025 r., zastępując w tej roli Wojciecha Balczuna, który stanął na czele ministerstwa aktywów państwowych. Wcześniej przez ponad rok był członkiem rady nadzorczej ARP.

Przedstawiciele Agencji nie podali dokładnej daty odejścia Bartłomieja Babuśki.

Zadaniem Agencji Rozwoju Przemysłu jest wspieranie rozwoju polskich firm przez finansowanie inwestycji i wsparcie w procesach restrukturyzacyjnych. ARP ma aktywa w 76 spółkach, z tego w 51 z nich – pakiety większościowe. Spółki te tworzą Grupę ARP. Agencja sprawuje także nadzór nad 89 spółkami z udziałem Skarbu Państwa.

Źródło: XYZ, PAP

Bartłomiej Babuśka: „Jesteśmy narzędziem do zadań specjalnych rządu"
Na zdjęciu (na pierwszym planie) Bartłomiej Babuśka
Fot. PAP/Marek Zakrzewski
