ARP: do 8,5 mln zł pożyczki obrotowej dla małych i średnich firm

Do 8,5 mln zł pożyczki obrotowej z gwarancją InvestEU mogą zaciągnąć małe i średnie przedsiębiorstwa działające w Polsce – poinformowała Agencja Rozwoju Przemysłu. Wsparcie mogą otrzymać firmy, których przychody wynoszą co najmniej 4 mln zł rocznie.

Jak podano w komunikacie, Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) we współpracy z KUKE Finance uruchamia nowy pakiet finansowy umożliwiający MŚP utrzymanie płynności finansowej w warunkach wydłużających się terminów płatności i rosnących kosztów operacyjnych. Chodzi o pożyczkę obrotową z gwarancją InvestEU, natomiast KUKE Finance uzupełnia ją faktoringiem, zapewniającym dostęp do pieniędzy zamrożonych w należnościach oraz wsparcie w zarządzaniu ryzykiem niewypłacalności kontrahentów.

Pożyczka może wynosić od 800 tys. zł do ponad 8,5 mln zł i może być udzielona na pięć lat, z możliwością 12‑miesięcznej karencji w spłacie kapitału. Gwarancja InvestEU może objąć do 80 proc. jej wartości. Natomiast faktoring KUKE Finance umożliwia finansowanie należności z terminami płatności sięgającymi 120 dni – w obrocie krajowym i eksportowym. „W zależności od potrzeb przedsiębiorców możliwe jest zastosowanie faktoringu pełnego, w którym ryzyko niewypłacalności odbiorcy przejmuje faktor” – podano.

Z takiej pożyczki mogą korzystać firmy z sektora MŚP z całej Polski, osiągające przychody na poziomie co najmniej 4 mln zł rocznie, prowadzące pełną księgowość i funkcjonujące na rynku od minimum 24 miesięcy. Pieniądze mogą być przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności, w tym zakup materiałów, surowców i usług, zwiększenie zapasów, pokrycie kosztów pracowniczych oraz regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów i innych podmiotów.

Decyzja o udzieleniu finansowania oraz jego warunkach jest uzależniona od oceny zdolności przedsiębiorstwa do spłaty zobowiązań.

Źródło: PAP