ASML traci na giełdzie po doniesieniach o najnowszym osiągnięciu Chin

Kurs ASML, holenderskiego giganta z branży półprzewodników, spadł w poniedziałek o 8,42 proc. To reakcja na doniesienia portalu The Information dotyczącego kluczowego osiągnięcia Chin w zakresie produkcji chipów.

Kurs ASML, holenderskiego giganta z branży półprzewodników, spadł w poniedziałek o 8,42 proc. Fot. Sean Gallup/Getty Images

Portal podał, że Chiny rozpoczęły produkcję opracowanych w tym kraju maszyn do zanurzeniowej w głębokim ultrafiolecie (DUV). To jedna z kluczowych technologii wykorzystywanych w procesie wytwarzania chipów. Dotychczas ta faza produkcji była zdominowana przez ASML.

Chiński rynek odpowiada obecnie za ok. 20 proc. dochodów ASML. Wcześniej udział ten był jeszcze wyższy. Uniezależnienie się Chin od importu od holenderskiej spółki mocno wpłynęłoby na jej wyniki.

Jak podaje Reuters, cytując The Information, według doniesień chińskie maszyny nie dorównują jeszcze technologicznie tym stosowanym przez holenderską firmę. Skala produkcji maszyn ma być także na razie ograniczona. Produkcja urządzeń według chińskiego projektu jest jednak istotnym strategicznym osiągnięciem Pekinu na drodze do samowystarczalności w branży półprzewodników.

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