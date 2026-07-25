Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Jak naprawdę rozwijają się Chiny? Prof. Marcin Jacoby obala największe stereotypy (WYWIAD)
Czy Chiny to genialny strateg z planem na sto lat, czy kolos marnujący miliardy dolarów? Choć z perspektywy Europy Państwo Środka wygląda jak technologiczny hegemon, rzeczywistość jest znacznie bardziej skomplikowana. Prof. Marcin Jacoby z Uniwersytetu SWPS w rozmowie z XYZ mówi o tym, czego Europa nie dostrzega.
25.07.2026, 05:31
– Chiny borykają się z mnóstwem problemów wewnętrznych i społecznych, będących pokłosiem dynamicznego, ale nierównego rozwoju – mówi prof. Marcin Jacoby z Uniwersytetu SWPS. Fot. lisastrachan/Adobe Stock, 4045/Magnific, Uniwersytet SWPS
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie są najpopularniejsze stereotypy i mity na temat Chin, które często utrudniają zachodnim firmom prowadzenie tam biznesu.
- W jaki sposób partia zarządza tak ogromnym państwem i jaką rolę w tym systemie odgrywają lokalne władze.
- Jak przejawia się kryzys młodych pokoleń Chińczyków i dlaczego jest to największy problem dla władzy.