Atak irańskiego drona na brytyjską bazę na Cyprze. Rada Unii Europejskiej przekłada posiedzenie

Prezydent Cypru Nikos Christodulidis potwierdził, że w nocy z niedzieli na poniedziałek na brytyjską bazę Akrotiri spadł irański dron. Władze podkreślają, że kraj nie zamierza angażować się w działania militarne. Mimo to zdecydowały o odwołaniu posiedzenia Rady Unii Europejskiej, zaplanowanego na poniedziałek.

Zaatakowana została baza RAF Akrotiri. Według wcześniejszych doniesień użyto dwóch bezzałogowców. Jeden został strącony. Drugi spowodował ograniczone szkody materialne.

Nikos Christodulidis zapewnił, że Cypr nie uczestniczy i nie ma zamiaru uczestniczyć w żadnej operacji wojskowej. Dodał, że pozostaje w stałym kontakcie z europejskimi przywódcami.

Oświadczenie Keira Starmera i reakcja Iranu

Agencja Associated Press podała, że atak drona typu Shahed nastąpił krótko po deklaracji Keira Starmera. Brytyjski premier poinformował, że na prośbę USA zgodził się na wykorzystanie brytyjskich baz do uderzeń w irańskie magazyny oraz wyrzutnie rakiet. Jak zaznaczył Keir Starmer, działania mają charakter defensywny. Jednocześnie podkreślił, że siły brytyjskie nie biorą udziału w ofensywnych atakach na Iran.

Posiedzenie Rady Unii Europejskiej przełożone

- W związku z tym nieprzewidzianym zdarzeniem, które niestety wpłynęło na dzisiejsze loty na Cypr, cypryjska prezydencja zdecydowała o przełożeniu nieformalnego posiedzenia Rady ds. Ogólnych na późniejszy termin - poinformowała cypryjska prezydencja.

Do spotkania Rady UE miało dojść w poniedziałek.

Mieli w nim wziąć udział także reprezentanci krajów kandydujących do UE oraz Wielkiej Brytanii. Ministrowie mieli omówić kwestie związane z rozszerzeniem Wspólnoty oraz nowym unijnym budżetem.

Ursula von der Leyen zabiera głos

- UE wspiera państwa członkowskie w obliczu każdego zagrożenia - oświadczyła w poniedziałek rano przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w odpowiedzi na nocny atak dronów na bazę Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii na Cyprze.

„Chociaż Republika Cypryjska nie była celem, chcę jasno powiedzieć: wspólnie, stanowczo i jednoznacznie wspieramy nasze państwa członkowskie w obliczu każdego zagrożenia” - napisała von der Leyen na platformie X.

I talked with President @christodulides who briefed me on the single incident that occurred shortly after midnight involving an unmanned aerial vehicle targeting the British base in Akrotiri.



While the Republic of Cyprus was not the target, let me be clear: we stand…

