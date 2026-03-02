Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 02.03.2026
NEWSROOM XYZ
02.03.2026 10:34

Atak irańskiego drona na brytyjską bazę na Cyprze. Rada Unii Europejskiej przekłada posiedzenie

Prezydent Cypru Nikos Christodulidis potwierdził, że w nocy z niedzieli na poniedziałek na brytyjską bazę Akrotiri spadł irański dron. Władze podkreślają, że kraj nie zamierza angażować się w działania militarne. Mimo to zdecydowały o odwołaniu posiedzenia Rady Unii Europejskiej, zaplanowanego na poniedziałek.

Zaatakowana została baza RAF Akrotiri. Według wcześniejszych doniesień użyto dwóch bezzałogowców. Jeden został strącony. Drugi spowodował ograniczone szkody materialne.

Nikos Christodulidis zapewnił, że Cypr nie uczestniczy i nie ma zamiaru uczestniczyć w żadnej operacji wojskowej. Dodał, że pozostaje w stałym kontakcie z europejskimi przywódcami.

Oświadczenie Keira Starmera i reakcja Iranu

Agencja Associated Press podała, że atak drona typu Shahed nastąpił krótko po deklaracji Keira Starmera. Brytyjski premier poinformował, że na prośbę USA zgodził się na wykorzystanie brytyjskich baz do uderzeń w irańskie magazyny oraz wyrzutnie rakiet. Jak zaznaczył Keir Starmer, działania mają charakter defensywny. Jednocześnie podkreślił, że siły brytyjskie nie biorą udziału w ofensywnych atakach na Iran.

Posiedzenie Rady Unii Europejskiej przełożone

- W związku z tym nieprzewidzianym zdarzeniem, które niestety wpłynęło na dzisiejsze loty na Cypr, cypryjska prezydencja zdecydowała o przełożeniu nieformalnego posiedzenia Rady ds. Ogólnych na późniejszy termin - poinformowała cypryjska prezydencja.

Do spotkania Rady UE miało dojść w poniedziałek.

 Mieli w nim wziąć udział także reprezentanci krajów kandydujących do UE oraz Wielkiej Brytanii. Ministrowie mieli omówić kwestie związane z rozszerzeniem Wspólnoty oraz nowym unijnym budżetem.

Ursula von der Leyen zabiera głos

- UE wspiera państwa członkowskie w obliczu każdego zagrożenia - oświadczyła w poniedziałek rano przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w odpowiedzi na nocny atak dronów na bazę Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii na Cyprze.

„Chociaż Republika Cypryjska nie była celem, chcę jasno powiedzieć: wspólnie, stanowczo i jednoznacznie wspieramy nasze państwa członkowskie w obliczu każdego zagrożenia” - napisała von der Leyen na platformie X.

Źródło: PAP/XYZ

Scenariusz gospodarcze po ataku na Iran
Prezydent Cypru Nikos Christodulidis
Prezydent Cypru Nikos Christodulidis. Fot. Thierry Monasse/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Newsy Świat
Trump w Washington Post: celem operacji „wolność dla Iranu”
Prezydent podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, że celem ataków jest zapewnienie wolności Irańczykom i zmiana reżimu w Teheranie
28.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Koniec epoki w Teheranie. Rusza walka o władzę po zabitym przywódcy (PORTRET CHAMENEIEGO)
W Iranie rozpoczęła się walka o władzę. Śmierć Alego Chameneiego uruchomiła procedurę sukcesji, która zaważy nie tylko na przyszłości samej Republiki Islamskiej, lecz również wpłynie na układ sił na całym Bliskim Wschodzie. W jaki sposób człowiek, który przez ponad trzy dekady niepodzielnie dominował w irańskiej polityce, zbudował jeden z najbardziej opresyjnych reżimów na świecie? I czy system, który tak pieczołowicie skonsolidował, zdoła przetrwać bez swojego głównego architekta?
01.03.2026
Kategorie artykułu: Świat
Mój Ramadan. Pościłem jak muzułmanie
Trwa Ramadan. To okazja, by podzielić się z czytelnikami moimi doświadczeniami z postu, który podjąłem rok temu. Zgaga i wzdęcia na początku to nic w porównaniu z późniejszym ostrym zapaleniem wątroby i żołądka. Z postu leczę się do dziś.
28.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Ministerstwo zaczęło słuchać rad z ekosystemu innowacji. Jest nowy konkurs na lepszych warunkach. Ale bez pieniędzy
Nowy nabór na Akredytowane Ośrodki Innowacji właśnie wystartował. Po kompromitacji konkursu sprzed dwóch lat, gdy akredytację uzyskało tylko pięć podmiotów na cały kraj, resort rozwoju uelastycznił warunki. Ale nie wiadomo kiedy, na jakich zasadach i czy w ogóle wybrane firmy dostaną dofinansowanie tej działalności.
02.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Świat
Izrael i USA uderzyły w Iran. Trump ogłasza „dużą operację wojskową”
Izrael i Stany Zjednoczone przeprowadziły skoordynowany atak na Iran. Trump: celem obrona Amerykanów i zniszczenie zdolności rakietowych
28.02.2026
Kategorie artykułu: Finanse osobiste Kampus XYZ
Finansowa poduszka powietrzna, czyli jak zacząć oszczędzać
Mimo poprawy świadomości i sytuacji finansowej w polskich domach znaczna część osób wciąż nie ma żadnej poduszki finansowej. W obliczu demograficznej zapaści i prognoz niskich emerytur w przyszłości wczesne rozpoczęcie oszczędzania może okazać się kluczowe. Trzeba jednak wiedzieć, od czego zacząć.
28.02.2026