Atak na dom szefa OpenAI. 20-latek rzucił koktajlem Mołotowa

20-letni mężczyzna został zatrzymany po ataku na dom prezesa OpenAI Sama Altmana w San Francisco. Sprawca miał także grozić podpaleniem siedziby firmy – poinformowała policja.

Do zdarzenia doszło w piątek około godz. 4:00 rano w San Francisco. Jak podała policja w San Francisco, podejrzany rzucił „zapalające urządzenie destrukcyjne”, czyli koktajl Mołotowa, w kierunku domu Sama Altmana. W wyniku ataku zapaliła się zewnętrzna brama posesji.

Po zdarzeniu sprawca zbiegł pieszo z miejsca ataku. Policja szybko podjęła działania, które doprowadziły do jego zatrzymania. Funkcjonariusze nie ujawnili na razie szczegółów dotyczących motywów działania napastnika.

Z ustaleń śledczych wynika, że ten sam mężczyzna udał się następnie pod biura OpenAI, gdzie miał grozić podpaleniem budynku. Policja potwierdziła, że postępowanie jest w toku, a zarzuty nie zostały jeszcze formalnie przedstawione.

Firma OpenAI potwierdziła incydent w oficjalnym oświadczeniu. Podkreślono, że w wyniku zdarzeń nikt nie odniósł obrażeń, a sytuacja została szybko opanowana dzięki interwencji służb.

„Doceniamy szybką reakcję policji oraz wsparcie miasta w zapewnieniu bezpieczeństwa naszym pracownikom. Sprawca znajduje się w areszcie, a my współpracujemy z organami ścigania” – przekazał rzecznik spółki.

Na obecnym etapie śledztwa nie podano informacji o ewentualnych stratach materialnych ani powodach ataku. Sprawa pozostaje przedmiotem dalszego dochodzenia prowadzonego przez policję w San Francisco.

Źródło: CNN