Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 14.03.2026
14.03.2026 08:52

Atak na kluczową dla Iranu wyspę. Teheran zapowiada odwet

Prezydent USA Donald Trump poinformował w piątek, że amerykańskie siły przeprowadziły „jedno z najsilniejszych bombardowań w historii Bliskiego Wschodu”, niszcząc „wszystkie cele militarne” na irańskiej wyspie Chark w Zatoce Perskiej. To irański naftowy hub eksportowy. Władze w Teheranie zapowiedziały odwet.

„Przed chwilą na mój rozkaz Centralne Dowództwo USA przeprowadziło jedno z najsilniejszych bombardowań w historii Bliskiego Wschodu i całkowicie unicestwiła każdy WOJSKOWY cel na irańskiej perle w koronie, czyli wyspie Chark” – napisał Trump w swoim serwisie społecznościowym Truth Social.

Przekazał, że „ze względów przyzwoitości” nie „zgładził” infrastruktury naftowej na wyspie. „Jednak, jeśli Iran albo ktokolwiek inny zrobi cokolwiek, by utrudniać swobodne i bezpieczne przejście statków przez cieśninę Ormuz, natychmiast zrewiduję tę decyzję” – zagroził prezydent.

Media już wcześniej spekulowały, że USA mogą zaatakować wyspę Chark, mieszczącą się na północy Zatoki Perskiej. Na Chark, określanej jako wyspa-terminal, przeładowuje się 95 proc. irańskiej ropy, przeznaczonej na eksport tankowcami – napisał „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Plany jej zajęcia rozważane były przez Amerykanów jeszcze za prezydentury Jimmy'ego Cartera, pod koniec lat 70. XX wieku.

Iran zapowiedział, że uderzy w infrastrukturę naftową powiązaną z USA

Z kolei irańska agencja Fars poinformowała, że na wyspie słyszano 15 eksplozji, ale „żadna infrastruktura naftowa nie została uszkodzona”. Jak dodano,  „wróg próbował uszkodzić” systemy obrony armii, bazę marynarki wojennej, wieżę kontrolną lotniska oraz hangar śmigłowców Continental Shelf Oil Company.

W odpowiedzi na amerykański atak rzecznik Centralnej Kwatery Głównej, powiązanej z Gwardią Rewolucyjną, zagroził atakiem na aktywa USA w regionie. „Wszystkie instalacje naftowe, gospodarcze i energetyczne należące do firm w regionie, będących częściowo własnością USA lub współpracujących z USA, zostaną natychmiast zniszczone i obrócone w popiół” – oświadczył wojskowy, cytowany przez irańskie media.

Źródło: PAP/XYZ

Irańska wyspa Chark, będąca naftowym hubem eksportowym, przez które przechodzi 95 proc. irańskiej ropy. Fot. Orbital Horizon/Gallo Images via Getty Images
