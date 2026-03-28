Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 28.03.2026
28.03.2026 09:40

Ataki Ukrainy blokują rosyjski eksport ropy. Tankowce „floty cieni” utknęły na Zatoce Fińskiej

Około 40 tankowców transportujących rosyjską ropę utknęło na Zatoce Fińskiej po ukraińskich atakach na kluczowe porty naftowe Rosji. Jednocześnie rosnące ceny surowca, napędzane wojną na Bliskim Wschodzie, zwiększają wpływy do budżetu Moskwy.

Około 40 tankowców tzw. „floty cieni” zostało zablokowanych na wodach Zatoki Fińskiej po tym, jak Ukraina w mijającym tygodniu przeprowadziła ataki na rosyjską infrastrukturę naftową. Informacje te przekazała w piątek estońska marynarka wojenna.

Według jej przedstawiciela, liczba jednostek oczekujących na wejście do portów w rejonie Petersburga wyraźnie wzrosła. Tankowce gromadzą się zarówno na oficjalnych, jak i nieoficjalnych kotwicowiskach, czekając na wznowienie obsługi portowej.

Celem ukraińskich ataków były dwa kluczowe terminale naftowe w obwodzie leningradzkim: Primorsk oraz Ust-Ługa. W wyniku uderzeń dronów infrastruktura została uszkodzona, a eksport ropy i paliw z obu portów wstrzymano na początku tygodnia ze względów bezpieczeństwa.

Znaczenie tych terminali dla rosyjskiego eksportu jest kluczowe. Odpowiadają one łącznie za ponad 60 proc. eksportu ropy, w tym transportowanej przez statki omijające sankcje. Ograniczenie ich działania bezpośrednio wpływa na zdolność Rosji do finansowania wojny w Ukrainie.

Estońska marynarka zwraca uwagę na ryzyko ekologiczne. Tankowce „floty cieni” są często w złym stanie technicznym, bez odpowiedniego ubezpieczenia i z niewykwalifikowanymi załogami, co zwiększa zagrożenie skażeniem środowiska w przypadku awarii.

Równolegle rośnie znaczenie czynników globalnych. Jak wskazuje Polski Instytut Ekonomiczny, wojna w Iranie doprowadziła do wzrostu cen ropy o około 75 proc. w ciągu miesiąca, a cena rosyjskiej ropy Urals przekroczyła 100 dolarów za baryłkę.

Według szacunków, Rosja może uzyskać dodatkowo od 3,3 do 4,9 mld dolarów wpływów budżetowych do końca marca. Kluczowe dla dalszego wzrostu tych dochodów będą rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz ewentualne łagodzenie sankcji wobec Moskwy.

Ekonomiści zwracają także uwagę na skutki dla rynku nawozów i żywności. Potencjalna blokada Cieśniny Ormuz może zakłócić od 20 do 50 proc. światowego handlu nawozami, co przełoży się na wzrost cen żywności. Rosja, jako eksporter ok. 15 proc. nawozów i 18 proc. pszenicy na świecie, może na tym skorzystać.

Sytuacja ta kontrastuje z wcześniejszymi spadkami dochodów Rosji. W 2025 r. eksport ropy spadł do 6,6 mln baryłek dziennie, najniższego poziomu od początku pełnoskalowej wojny, m.in. z powodu sankcji i ukraińskich ataków. Obecne wzrosty cen mogą jednak częściowo odwrócić ten trend.

Źródło: PAP

Zrzut ekrany z aplikacji śledzącej ruch statków. Zatoka Fińska.
Tankowce gromadzą się zarówno na oficjalnych, jak i nieoficjalnych kotwicowiskach, czekając na wznowienie obsługi portowej. Fot. XYZ (zrzut ekranu z aplikacji Marine Traffic)
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Analizy
Kopenhaga? 70 m kw. Warszawa? 50 m kw. Czy w Polsce dominują małe mieszkania?
Większość nowych mieszkań w największych miastach w Polsce ma mniej niż 60 m kw. Średnia powierzchnia nowego mieszkania w Warszawie czy Krakowie jest wyraźnie niższa niż w Kopenhadze, Berlinie czy Pradze.
27.03.2026
Kategorie artykułu: fact-checking Społeczeństwo
Cała Polska ogranicza picie. Największe miasta wprowadzają nocną prohibicję
Ograniczenia sprzedaży alkoholu w największych polskich miastach to niemal standard. Tylko w 12 spośród 34 największych polskich miast, w których żyje przynajmniej 100 tys. mieszkańców nie ma żadnych ograniczeń nocnej sprzedaży alkoholu.
28.03.2026
Kategorie artykułu: Finanse osobiste Kampus XYZ
Pierwsze „cztery kąty” – kupno vs. wynajem, gdzie szukać mieszkania, na co zwrócić uwagę i jak negocjować
Ostatnie lata przyniosły wzrost nie tylko cen mieszkań, ale też liczby młodych Polek i Polaków mieszkających u rodziców. Ci, którzy planują wyprowadzkę, stają przed serią dylematów: kupno czy wynajem? Jak znaleźć mieszkanie w dobrej cenie? Na co zwrócić uwagę przy podejmowaniu decyzji?
28.03.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Wojna w Iranie. 5 czarnych scenariuszy makro, które prawdopodobnie się nie ziszczą
Scenariusze geopolityczne rzadko się realizują, ale gdy już tak się dzieje, mogą gwałtownie przestawić globalną gospodarkę. Ewentualna eskalacja konfliktu wokół Iranu i blokada cieśniny Ormuz mogłyby wywołać jednoczesny szok na rynku ropy, gazu i inflacji.
26.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Realne zagrożenie czy wiele hałasu o nic? Szefowie ryzyka o wyzwaniach dla sektora bankowego
Szefowie ryzyka największych banków w Polsce mówią jednym głosem: era kredytów frankowych dobiega końca, ale na horyzoncie pojawiają się nowe wyzwania i zagrożenia. Chodzi np. o agresywną działalność kancelarii frankowych czy znalezienie równowagi w informowaniu klientów o zagrożeniach związanych z finansowaniem.
27.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Inwestuj więcej, czyli wesprzyj Polskę. Jak BM PKO BP chce przyciągnąć nowy kapitał na giełdę?
Polacy mają coraz więcej oszczędności, ale większość z nich wciąż trzymają w gotówce lub na depozytach. Inwestuje nadal niewielu – szczególnie na rynku akcji. Samer Masri, dyrektor Biura Maklerskiego PKO BP, uważa, że to problem, bo w obecnej sytuacji geopolitycznej pieniądze Polaków powinny pracować – nie tylko na rzecz gospodarki, ale także jej bezpieczeństwa. Kierowana przez niego instytucja zabiega o zmiany regulacyjne i rozwija nowe produkty, które mają przyciągnąć świeży kapitał na giełdę.
25.03.2026