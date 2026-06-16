Awaria usług cyber_Folks

Sprzedający informują o awarii usług firmy Cyber_Folks.

Użytkownicy zgłaszają problemy z dostępnością serwisów.

Użytkownicy zgłaszają problemy z dostępnością serwisów. Zrzut z ekranu, fot. XYZ

Według danych serwisu Downdetector liczba zgłoszeń dotyczących nieprawidłowego działania usług wyraźnie wzrosła.

Zrzut z ekranu z serwisu DownDetector. Fot. XYZ

Z komunikatu na stronie cyber_Folks wynika, że firma jest świadoma problemów z dostępnością usług i strony www. Informuje, że najprawdopodobniej to awaria po stronie zewnętrznego dostawcy sieci, ponieważ podobne problemy zgłaszają też inni operatorzy.

Cyber_Folks przekazuje, że skierowano najlepszy zespół techniczny do naprawy awarii. Dotyczy ona warstwy telekomunikacyjnej. Nie podano przewidywanego terminu usunięcia awarii.