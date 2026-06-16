16.06.2026 10:15
Awaria usług cyber_Folks
Sprzedający informują o awarii usług firmy Cyber_Folks.
Użytkownicy zgłaszają problemy z dostępnością serwisów.
Według danych serwisu Downdetector liczba zgłoszeń dotyczących nieprawidłowego działania usług wyraźnie wzrosła.
Z komunikatu na stronie cyber_Folks wynika, że firma jest świadoma problemów z dostępnością usług i strony www. Informuje, że najprawdopodobniej to awaria po stronie zewnętrznego dostawcy sieci, ponieważ podobne problemy zgłaszają też inni operatorzy.
Cyber_Folks przekazuje, że skierowano najlepszy zespół techniczny do naprawy awarii. Dotyczy ona warstwy telekomunikacyjnej. Nie podano przewidywanego terminu usunięcia awarii.