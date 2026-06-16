Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 16.06.2026
NEWSROOM XYZ
16.06.2026 10:15

Awaria usług cyber_Folks

Sprzedający informują o awarii usług firmy Cyber_Folks.

Użytkownicy zgłaszają problemy z dostępnością serwisów.

Zrzut z ekranu zgłoszeń użytkowników
Użytkownicy zgłaszają problemy z dostępnością serwisów. Zrzut z ekranu, fot. XYZ

Według danych serwisu Downdetector liczba zgłoszeń dotyczących nieprawidłowego działania usług wyraźnie wzrosła.

Zrzut ekranu z serwisu DownDetector
Zrzut z ekranu z serwisu DownDetector. Fot. XYZ

Z komunikatu na stronie cyber_Folks wynika, że firma jest świadoma problemów z dostępnością usług i strony www. Informuje, że najprawdopodobniej to awaria po stronie zewnętrznego dostawcy sieci, ponieważ podobne problemy zgłaszają też inni operatorzy.

Cyber_Folks przekazuje, że skierowano najlepszy zespół techniczny do naprawy awarii. Dotyczy ona warstwy telekomunikacyjnej. Nie podano przewidywanego terminu usunięcia awarii.

Kobieta zamawia ubrania na smartfonie a na stole leży paczka z butami
cyber_Folks to polska firma technologiczna specjalizująca się w usługach internetowych, takich jak hosting, rejestracja domen, certyfikaty SSL oraz profesjonalna poczta e-mail. Fot. Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Miliardowy drenaż Afryki. Jak zachodnie koncerny uciekają przed podatkami na Mauritius
Afryka traci rocznie około 90 mld dolarów, ponieważ zachodnie firmy nie płacą należnych podatków lokalnych. Zyskują raje podatkowe – na czele z Mauritiusem.
14.06.2026
Kategorie artykułu: Analizy
10 wykresów o mundialu. Co decyduje o sukcesie państw?
22 turnieje, ale tylko ośmiu zwycięzców. Mundial to jeden z najbardziej nieproporcjonalnych turniejów sportowych na świecie. Sprawdzamy, co decyduje o sukcesie na mistrzostwach świata: piłkarski…
16.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Idą po miliony do internautów, a nie tylko do banku. Deweloperzy sięgają po crowdfunding
Crowdfunding pożyczkowy coraz śmielej wchodzi na rynek nieruchomości. Czy stanie się alternatywą dla banków?
16.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Polska branża ubezpieczeniowa „boksuje w niższej lidze”. Nowy prezes PIU chce to zmienić (WYWIAD)
„Nie jestem tu, by wykonywać polecenia, ale proponować kierunki rozwoju” – mówi Adam Uszpolewicz w pierwszym wywiadzie po wyborze na szefa PIU. Zapowiada reformę, która zwiększy jej efektywność i…
15.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Czeski miliarder Daniel Křetínský mocno naciska pedał gazu w AAA Auto
Nowy właściciel AAA Auto chce wykorzystać efekt skali, bazę danych i sztuczną inteligencję, aby podwoić sprzedaż używanych samochodów. Pytanie, czy na ewoluującym polskim rynku uda się zrealizować te…
15.06.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Dwa światy młodych pracowników. Coraz więcej „odpoczywających”
Setki tysięcy młodych Koreanek i Koreańczyków, którzy powinni wchodzić na rynek pracy zdecydowały, że się z niego wycofają. Przyczyny są głębsze niż lenistwo: to efekt strukturalnego zamknięcia drzwi…
14.06.2026