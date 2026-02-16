Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 16.02.2026
16.02.2026 19:28

Axios: Pentagon grozi sankcjami firmie Anthropic

Pentagon rozważa zerwanie współpracy z firmą Anthropic, twórcą modelu AI Claude, z powodu ograniczeń narzuconych przez firmę na wojskowe wykorzystanie jej technologii. Claude miał zostać użyty podczas operacji schwytania Nicolása Maduro.

Pentagon jest bliski wpisania Anthropic na „czarną listę” i nadania statusu „zagrożenia dla łańcuchów dostaw”, co zmusiłoby wszystkich kontrahentów resortu obrony do odcięcia się od produktów firmy. Takie oznaczenie zwykle dotyczy zagranicznych przeciwników USA, np. chińskich firm technologicznych.

Rzecznik Pentagonu Sean Parnell potwierdził, że relacje z Anthropic są „poddawane rewizji”. Podkreślił, że kraj wymaga, by partnerzy byli gotowi pomóc żołnierzom wygrać każdą walkę.

Spór dotyczy negocjacji warunków wykorzystania modelu Claude przez armię. Claude jest jedynym modelem AI w niejawnych systemach amerykańskiego wojska i został wykorzystany w styczniu w operacji przeciwko Maduro.

Anonimowy informator Axiosa przyznał, że zerwanie współpracy będzie trudne, bo firma oferuje najlepsze usługi w branży, ale Pentagon chce, by „zapłaciła cenę za wymuszanie” ograniczeń.

Szef Anthropic, Dario Amodei, deklarował gotowość do złagodzenia warunków użytkowania, ale domagał się gwarancji, że AI nie będzie stosowana do masowej inwigilacji Amerykanów ani w autonomicznych systemach uzbrojenia bez udziału człowieka. Pentagon uważa te ograniczenia za nieakceptowalne, żądając użycia AI do wszystkich celów zgodnych z prawem.

Przedstawiciele Anthropic mówią, że prowadzą produktywne rozmowy z resortem. Amodei wskazuje, że obecne prawo dotyczące masowej inwigilacji nie uwzględnia możliwości AI i ostrzega, że jej użycie mogłoby radykalnie naruszać prywatność ludzi, apelując o wprowadzenie nowych regulacji lub zmianę konstytucji.

Źródło: PAP

Model AI Claude od Anthropic
