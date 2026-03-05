Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.03.2026
05.03.2026 06:57

Axios: Stany Zjednoczone zignorowały prośby Iranu o rozmowy

W ostatnich dniach Iran próbował nawiązać kontakt ze Stanami Zjednoczonymi, ale Waszyngton nie odpowiedział – donosi Axios. Jeden z amerykańskich urzędników nazywa próby Teheranu "bzdurami".

Powołując się na źródła, portal donosi, że Irańczycy przekazali wiadomości do Stanów Zjednoczonych przez kraje Bliskiego Wschodu.

Potraktowaliśmy te wiadomości jak zwykłe bzdury – mówi jednak anonimowy amerykański urzędnik.

W środę Axios donosił, że premier Izraela Benjamin Netanjahu na początku tygodnia chciał wyjaśnień od Waszyngtonu po otrzymaniu meldunków od służb wywiadowczych. Sugerowały one, że Stany Zjednoczone i Iran mogłyby prowadzić negocjacje w sprawie zawieszenia broni. Biały Dom miał jednak zapewnić izraelskiego szefa rządu, że nie prowadzi rozmów za jego plecami.

Konflikt pomiędzy Izraelem i Stanami Zjednoczonymi a Iranem wchodzi już w szósty dzień. Jako pierwsi uderzyły Jerozolima i Waszyngton. Połączona amerykańsko-izraelska operacja o nazwie „Epicka Furia” (w USA) lub „Ryczący Lew” (w Izraelu) rozpoczęła się w sobotę. Celem operacji są instalacje wojskowe, ale także ośrodki władzy w Iranie. W jej wyniku zginął m.in. irański przywódca Ali Chamenei.

W odwecie za amerykański atak, który rozpoczął się w sobotę, Iran wystrzelił rakiety w kierunku Izraela, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajnu, Kataru i innych państw na Bliskim Wschodzie

Wymiana ognia doprowadziła do zablokowania żeglugi przez Cieśninę Ormuz, którędy płynie 20-25 proc. światowych dostaw ropy. W efekcie ceny ropy znacząco rosną. Ostrzał doprowadził też do zamknięcie przestrzeni powietrznej w kilku krajach w regionie i masowego odwoływania lotów, w wyniki czego wielu turystów, w tym Polskich, utknęło na Bliskim Wschodzie.

Źródło: PAP, XYZ

Czy Iran szykuje ataki w Europie? Francuskie służby wydały ostre ostrzeżenie
Po amerykańsko-izraelskich atakach na cele w Iranie francuskie MSW i wywiady państw zachodnich wydały jedne z najostrzejszych od lat ostrzeżeń terrorystycznych. W ostatnich dniach przeszukano siedzibę organizacji szyickiej, zamrożono aktywa podejrzanych i zapadł wyrok za gloryfikowanie terroryzmu.
04.03.2026
Brytyjski fundusz i polski gigant przetargowy uwierzyli w startup Mimira. Miliony na ekspansję
Mimira pozyskała ponad 4 mln zł od funduszu Elder Gull. Startup celuje w jeden z największych, a jednocześnie najmniej cyfrowych obszarów.
03.03.2026
Atak na amerykańskie ambasady i wielki eksodus z Dubaju. Czwarty dzień wojny na Bliskim Wschodzie
Konflikt na Bliskim Wschodzie nie gaśnie. Amerykanie i Izraelczycy kontynuują ataki. Rakiety i drony poleciały także w stronę Kataru, Kuwejtu czy Arabii Saudyjskiej. Oto co wydarzyło się we wtorek 3 marca na Bliskim Wschodzie.
03.03.2026
Pierwsza taka umowa na rynku magazynów. Prologis zabezpiecza 67 proc. energii z OZE
Prologis jako pierwszy deweloper logistyczny w Polsce zabezpieczył większość zapotrzebowania energetycznego swojego portfela dzięki długoterminowej umowie PPA z OZE. Stabilne ceny energii mają stać się kluczową przewagą konkurencyjną – w momencie gdy energia coraz częściej decyduje o lokalizacji inwestycji.
04.03.2026
Haracz w sieci może zrujnować małe biznesy. System opinii wymknął się spod kontroli?
„Lewe”, często z góry opłacone komentarze przy profilu przedsiębiorcy to jedynie element nielegalnej gry, na której zarabiają oszuści. W XXI wieku w dobie dyrektywy Omnibus i zaostrzania prawa w sieci sięga się po niechlubne metody rodem z lat 90-tych. Przedsiębiorcy mówią o groźbach i fali fałszywych komentarzy. Co na to prawo?
03.03.2026
Cieśnina Ormuz sparaliżowana. Kryzys energetyczny uderza w Azję i globalne łańcuchy dostaw
Kluczowy szlak globalnego handlu energią – od 2 marca pozostaje de facto zamknięty. Ponad 150 tankowców utknęło po obu stronach cieśniny, żegluga komercyjna została wstrzymana, a ceny ropy i LNG wystrzeliły. Najsilniej kryzys odczuwa Azja, przez którą przepływa nawet 80 proc. ropy transportowanej przez Ormuz. Kryzys energetyczny szybko przeradza się w logistyczny.
04.03.2026