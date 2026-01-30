Axpo ma zgodę UOKiK na przejęcie elektrociepłowni w Nowej Sarzynie

Axpo dostało zgodę prezesa UOKiK na kupno 100 proc. udziałów w firmie Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna. Obie spółki podpisały dziś ostateczną umowę zakupu.

Jednostka CCGT (combined cycle gas turbine) w Nowej Sarzynie o mocy 116 MW zasili portfolio Axpo Polska. Ma m.in. wesprzeć integrację OZE. Instalacja ta to elektrownia gazowo-parowa, która wytwarza prąd w dwóch obiegach. Turbina gazowa spala paliwo, by napędzić generator.

Z kolei gorące gazy wylotowe służą do produkcji pary. Napędza ona drugą turbinę, wytwarzając dodatkową energię. To podnosi sprawność i obniża emisje w porównaniu do tradycyjnych turbin gazowych. Jednostki takie uzupełniają OZE i wspierają stabilność systemu elektroenergetycznego, zapewniając moc rezerwową w okresie wysokiego zapotrzebowania przy jednoczesnej niskiej produkcji z OZE.

Axpo zapewnia, że przejęta elektrociepłownia zachowa ciągłość operacyjną i aktualny stan zatrudnienia.

Firma Axpo to największy producent energii w Szwajcarii. Ma klientów w ponad 30 krajach Europy, Ameryki Północnej i Azji. W Polsce obecna jest od prawie 25 lat. Stała się jednym z największych niezależnych sprzedawców energii i świadczy usługi dla około 35 tys. firm. Jej portfel OZE ma wielkość około 18 TWh.