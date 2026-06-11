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NEWSROOM XYZ
11.06.2026 16:21

Badanie: młodzi mieszkają z rodzicami. Mniej niż połowa „Zetek" jest na swoim

Ponad połowa, bo 54 proc., osób z pokolenia Z nadal mieszka z rodzicami, wobec 23 proc. starszych milenialsów – wynika z badania ING Insights. Jednocześnie, dwie trzecie badanych deklaruje zadowolenie z miejsca, w którym mieszka.

Z raportu ING Insights „Polacy na swoim dzisiaj i w przyszłości” wynika również, że Zetki (18-29 lat) częściej dostrzegają benefity emocjonalne mieszkania z rodzicami, jak możliwość porozmawiania (45 proc. wobec 34 proc.). Milenialsi (30-45 lat) częściej doceniają to, że koszty rozkładają się na kilka osób (60 proc. wobec 54 proc.) i częściej widzą wady, jak niewystarczającą własną przestrzeń (36 proc. vs. 28 proc.) i ograniczone poczucie swobody/samodzielności (41 proc. vs. 28 proc.).

Dwie trzecie uczestników badania deklarowała zadowolenie z miejsca, w którym mieszka; najwyższy poziom satysfakcji jest wśród właścicieli domów, niezależnie od tego czy mają go na kredyt (76 proc.) czy bez (72 proc.). Najmniej zadowolonych jest wśród osób wynajmujących i mieszkających z rodzicami (odpowiednio 42 proc. i 56 proc.).

Podobne wnioski płyną z danych Eurostatu. Jak pisaliśmy w tym artykule, 54 proc. badanych osób z naszego kraju w wieku 25–34 lata mieszka z rodzicami lub utrzymuje się dzięki ich wsparciu. To jeden z najwyższych wyników w Europie. Średni wiek, w jakim Polacy idą „na swoje" to 26 lat w przypadku kobiet i 28 lat dla mężczyzn.

Źródło: PAP, XYZ

Zdjęcie przedstawia blok mieszkaniowy
Według raportu ING Insights, w Polsce ponad połowa "Zetek" mieszka z rodzicami. Fot. Getty Images
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