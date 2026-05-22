Balczun: ElectroMobility Poland i Foxconn będą początkowo produkować 100 tys. aut elektrycznych w Jaworznie

Minister Wojciech Balczun tłumaczy, że początkowo w fabryce w Jaworznie ma powstawać 100 tys. aut rocznie. Jeśli jednak plan się powiedzie, produkcja może wzrosnąć nawet czterokrotnie.

Szef Ministerstwa Aktywów Państwowych tłumaczył na antenie Radia Zet, że trwają negocjacje dotyczące umowy między wspólnikami – firmą Foxconn oraz ElectroMobility Poland. – Przewidujemy zakończenie tych negocjacji do września (...) zakładam, że ryzyko jakiegoś odstąpienia od stołu jest niewielkie – powiedział Balczun.

Dodał, że początkowo rocznie będzie powstawać ok. 100 tys. pojazdów. – Tak będzie wyskalowana pierwsza część tej inwestycji. Natomiast jeżeli cały plan będzie realizowany (...), to jesteśmy w stanie zwiększyć potencjał tej fabryki w Jaworznie czterokrotnie w ciągu kilku lat (...). Na początku będziemy bazowali na dwóch już istniejących modelach samochodów, trzeci jest finalizowany – powiedział.

– W pierwszej kolejności to będzie ten model, który już istnieje. Natomiast różnica pomiędzy tym partnerem a każdym innym, z którym rozmawialiśmy, polega na tym, że to nie będzie montownia ani licencja, którą w każdej chwili można zabrać. To będzie transfer technologii i budowa kompetencji – dodał.

Jak stwierdził, o ile elektronika i baterie to elementy, za które będzie odpowiadał Foxconn, o tyle wiele części wyposażenia – ok. 75 proc. – ma być produkowanych przez polskich podwykonawców.

To już nie będą Izery

Auto zmieni też nazwę – nie będzie to już Izera. Wybór nowej nazwy będzie należał do EMP. – Myślę, że to musi być przede wszystkim nazwa, która będzie miała również charakter międzynarodowy. Fajnie, żeby miała w sobie także polski komponent. Polska jest bowiem punktem wyjścia do ekspansji w Europie, a samochody docelowo będą sprzedawane na całym kontynencie, a my mamy na to wyłączność – powiedział.

13 maja ElectroMobility Poland (EMP) oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisały umowę inwestycyjną dotyczącą finansowania projektu hubu produkcyjno-rozwojowego samochodów elektrycznych w Jaworznie. NFOŚiGW wyłoży 4,5 mld zł z KPO. Budowa fabryki ma ruszyć wiosną 2027 r., a produkcja samochodów w Jaworznie rozpocznie się w 2029 r.

Partnerem strategicznym projektu jest tajwański koncern Foxconn, największy producent elektroniki na świecie. Hub ma stworzyć – na bazie technologii Foxconn – początkowo trzy modele nowej europejskiej marki z siedzibą w Polsce.