Bank Pekao prognozuje wzrost polskiego PKB w 2026 r. na poziomie 4 proc.

Polska gospodarka przyspieszy w 2026 r., pozostając jedną z najsilniejszych w Europie. PKB Polski wzrośnie o 4 proc. – prognozuje Bank Pekao w czwartkowej prezentacji do opublikowanych w czwartek wyników finansowych.

Według ekonomistów Pekao w 2026 r. wzrostowi PKB Polski sprzyjać będzie realizacja odroczonych inwestycji, solidny (choć nie wyższy niż w 2025 r.) wzrost konsumpcji prywatnej oraz dalsza odbudowa eksportu.

„Istotnym czynnikiem dla wzrostu i inflacji jest rozluźnienie rynku pracy (przejście od rynku pracownika do rynku pracodawcy), które widzimy przede wszystkim w różnego rodzaju miękkich wskaźnikach. Jego konsekwencją będzie dalsze hamowanie wynagrodzeń. Wzrost płac spadnie w 2026 r. poniżej 6 proc.” – podano w prezentacji.

Bank oczekuje również wyraźnego spadku inflacji. W 2026 r. ma ona wynieść średnio 1,9 proc., czyli poniżej celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego. Do dezinflacji przyczyniać się mają m.in. tani import z Azji Wschodniej, niskie ceny żywności i energii oraz kontynuacja spadku dynamiki cen usług. Zdaniem analityków banku obecne dane nie wskazują na ryzyko ponownego wzrostu inflacji.

Według nich w tym otoczeniu polityka pieniężna pozostanie łagodna. Pekao ocenia, że Rada Polityki Pieniężnej pozostaje „gołębia w czynach i słowach”, a kierunek dla stóp procentowych NBP jest jednoznaczny – w dół. Cykl obniżek ma zakończyć się wiosną bieżącego roku na poziomie 3,25 proc.

Źródło: PAP