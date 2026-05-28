Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 28.05.2026
NEWSROOM XYZ
28.05.2026 11:38

Bank Pekao ustalił wysokość dywidendy za 2025 rok

Akcjonariusze Banku Pekao zdecydowali, że spółka przeznaczy 5,19 mld zł zysku za 2025 r. na dywidendę. Daje to 19,77 zł na akcję.

Pozostałe 1,73 mld zł zysku za ubiegły rok bank przekaże na kapitał rezerwowy.

Dzień dywidendy został ustalony na 15 czerwca, a termin jej wypłaty na 29 czerwca 2026 r.

Pekao wykazał, że w 2025 r. wypracował 7,01 mld zł zysku wobec 6,376 mld zł rok wcześniej. Bieżący rok może okazać się mniej łaskawy dla dochodów spółki, na co wpływ mają niższe stopy procentowe oraz obowiązujący od stycznia wyższy CIT dla firm z sektora.

Przeczytaj również: Koniec eldorado czy chwilowa zadyszka? Sprawdzamy kondycję polskich banków

Placówka banku Pekao
Pekao to drugi co do wielkości bank w Polsce. Fot. VIDOK/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Brzoska kontra Kuśmierz. Czy polski e-commerce czeka wielki zwrot? (WIDEO)
Dyskusja Rafała Brzoski, prezesa InPostu, i Marcina Kuśmierza, prezesa Allegro, była jedną z najciekawszych rozmów tegorocznego Impactu. Dwie wizje rozwoju rynku, dwa sposoby myślenia o tym, jak…
27.05.2026
Dwie stocznie będą budowały Ratownika
Ratownik jest jednym z najważniejszych projektów Marynarki Wojennej RP. We wtorek upubliczniono, że nie tylko należąca do PGZ Stocznia Wojenna zarobi na jego budowie.
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Wypalony jak polski startupowiec. „Wszystko zaczyna się od złych umów”
Nie każdy startup upada przez rynek. Czasem problemy zaczynają się już przy rozmowach z inwestorem i źle skonstruowanej umowie.
26.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
PepsiCo ładuje miliony w automatykę. Polska wyrasta na logistyczny hub Europy
Globalny koncern zainwestował przez dekady nad Wisłą miliardy złotych. Za dziesiątki milionów dolarów zbuduje wyjątkowy, automatyczny magazyn zintegrowany z kluczową fabryką napojów. To pokłosie…
27.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Mlekpol ma plan inwestycyjny za 1 mld zł. „W tym roku skupimy ponad 2 mld litrów mleka”
Rynek mleka w Polsce rośnie ok. 1-2 proc. rocznie. Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol chce rozwijać się szybciej i rosnąć o kilka do kilkunastu proc. rocznie. Mimo wytycznych UE i niepewności rynku.…
27.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Elektromobilność trafia pod strzechy. 20 mln sesji ładowania w Polsce, a ma ich być dziewięć razy więcej
W ciągu czterech najbliższych lat Polska osiągnie wynik 180 mln sesji ładowania elektryków. To dziewięć razy więcej niż do tej pory. – Elektromobilność w Polsce nie jest już tematem przyszłości, ale…
26.05.2026