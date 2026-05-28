Bank Pekao ustalił wysokość dywidendy za 2025 rok

Akcjonariusze Banku Pekao zdecydowali, że spółka przeznaczy 5,19 mld zł zysku za 2025 r. na dywidendę. Daje to 19,77 zł na akcję.

Pozostałe 1,73 mld zł zysku za ubiegły rok bank przekaże na kapitał rezerwowy.

Dzień dywidendy został ustalony na 15 czerwca, a termin jej wypłaty na 29 czerwca 2026 r.

Pekao wykazał, że w 2025 r. wypracował 7,01 mld zł zysku wobec 6,376 mld zł rok wcześniej. Bieżący rok może okazać się mniej łaskawy dla dochodów spółki, na co wpływ mają niższe stopy procentowe oraz obowiązujący od stycznia wyższy CIT dla firm z sektora.

