Bank Pocztowy zanotował solidny wzrost zysku

W 2025 r. Bank Pocztowy wypracował 205,9 mln zł zysku netto – wynika z raportu finansowego spółki. Oznacza to wzrost o 13,4 proc. w porównaniu do 2024 r. W podobnym tempie wzrósł przychód spółki, który wyniósł 261,4 mln zł, tj. o 13,6 proc. rdr.

Dochody z działalności operacyjnej zwiększyły się w 2025 roku o 6,3 proc., a wynik z tytułu odsetek wyniósł 520,3 mln zł, co oznacza wzrost o 3,3 proc. rdr. Wynik z tytułu prowizji i opłat wyniósł 46,7 mln zł i rok do roku był wyższy o 4 mln zł.

W 2025 r. bank osiągnął wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE netto) na poziomie 20,9 proc. Bank podał, że wskaźnik NPL spadł do 5,5 proc. (-2,8 pp. rdr), m.in. dzięki działaniom windykacyjnym i sprzedaży portfeli niepracujących.

Spółka odnotowała również wzrost kosztów działalności o 8,3 proc. rdr. Udział w tym miały wyższe koszty osobowe (o 3,3 proc.), koszty eksploatacyjne (o 14,6 proc.) oraz amortyzacji (o 15 proc.).

Bank Pocztowy ocenia wyniki finansowe jako bardzo dobre. „To solidna baza do rozpoczęcia transformacji naszego modelu biznesowego adresującego kluczowe wyzwania związane m.in. ze spadającymi stopami procentowymi oraz wzrostem podatku CIT” – podkreśliła firma w komunikacie prasowym.

Na koniec 2025 r. Bank Pocztowy obsługiwał 623 tys. klientów detalicznych. Strategia spółka zakłada wzrost w tym segmencie do miliona klientów. Ponadto instytucja chce odnotować do 2029 r. dwukrotny wzrost aktywów do blisko 28 mld zł.

