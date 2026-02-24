Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 24.02.2026
NEWSROOM XYZ
24.02.2026 08:31

Bank Pocztowy zanotował solidny wzrost zysku

W 2025 r. Bank Pocztowy wypracował 205,9 mln zł zysku netto – wynika z raportu finansowego spółki. Oznacza to wzrost o 13,4 proc. w porównaniu do 2024 r. W podobnym tempie wzrósł przychód spółki, który wyniósł 261,4 mln zł, tj. o 13,6 proc. rdr.

Dochody z działalności operacyjnej zwiększyły się w 2025 roku o 6,3 proc., a wynik z tytułu odsetek wyniósł 520,3 mln zł, co oznacza wzrost o 3,3 proc. rdr. Wynik z tytułu prowizji i opłat wyniósł 46,7 mln zł i rok do roku był wyższy o 4 mln zł.

W 2025 r. bank osiągnął wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE netto) na poziomie 20,9 proc. Bank podał, że wskaźnik NPL spadł do 5,5 proc. (-2,8 pp. rdr), m.in. dzięki działaniom windykacyjnym i sprzedaży portfeli niepracujących.

Spółka odnotowała również wzrost kosztów działalności o 8,3 proc. rdr. Udział w tym miały wyższe koszty osobowe (o 3,3 proc.), koszty eksploatacyjne (o 14,6 proc.) oraz amortyzacji (o 15 proc.).

Bank Pocztowy ocenia wyniki finansowe jako bardzo dobre. „To solidna baza do rozpoczęcia transformacji naszego modelu biznesowego adresującego kluczowe wyzwania związane m.in. ze spadającymi stopami procentowymi oraz wzrostem podatku CIT” – podkreśliła firma w komunikacie prasowym.

Na koniec 2025 r. Bank Pocztowy obsługiwał 623 tys. klientów detalicznych. Strategia spółka zakłada wzrost w tym segmencie do miliona klientów. Ponadto instytucja chce odnotować do 2029 r. dwukrotny wzrost aktywów do blisko 28 mld zł.

Źródło: XYZ/PAP

Rekordowe zyski banków. W tym roku może nie być już tak dobrze
Zdjęcie przedstawia kobietę przed placówką Banku Pocztowego
W 2025 r. Bank Pocztowy wypracował 205,9 mln zł zysku netto. Fot. Artur Widak/NurPhoto via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Patronat medialny
Cztery lata, które zadecydują o losie Zachodu (WYWIAD)
Do 2029 r. okaże się, czy liberalna demokracja przetrwa, czy też ustąpi miejsca autorytaryzmom i populistom. Mówca Impact’26, Timothy Garton Ash rozmawia ze Sławomirem Sierakowskim o końcu epoki powojennej, wojnie hybrydowej Rosji z Europą i o tym, że liberalizm – choć wielokrotnie uznawany za martwy – wciąż może się odradzać.
24.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Technologia
Web Summit w Polsce. Szansa na kosmiczny event czy bardzo drogi marketing? (OPINIA)
Organizator największej w Europie konferencji technologicznej rozmawia z rządem o jej organizacji w Polsce. Czym naprawdę jest to wydarzenie, kto za nim stoi i co Polska może zyskać – a co stracić?
22.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Zaprzysiężenie nowego rządu w Holandii. Sporo obietnic jak na brak większości w parlamencie
Niespełna rok po głośnym upadku poprzedniej koalicji Holandia wreszcie wychodzi z politycznego impasu. Dziś (23 lutego 2026 r.) zaprzysiężony zostanie rząd 38-letniego Roba Jettena, lidera centrowej, prounijnej partii D66 i zarazem najmłodszego premiera w historii kraju. Choć jego ekipa kładzie na stół najodważniejszy program reform od lat, to startuje z poważnym balastem.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Do Melanos Care popłynęły miliony. Biotechnologia przykuwa uwagę inwestorów
Melanos Care wsparł Hard2beat. Spółka pracuje nad technologią bioidentycznej melaniny zapewniającą ochronę przed promieniowaniem UVA/UVB.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Kultura Społeczeństwo Świat
10 największych koncertów w historii Europy Środkowej
Największe gwiazdy światowej muzyki potrafią przyciągnąć dziesiątki tysięcy fanów. Jednak w Europie Środkowej rekordy frekwencji wcale nie należą do Coldplay czy Eda Sheerana. Ci artyści mogliby z zazdrością patrzeć na zupełnie innych wykonawców, gdyby tylko o nich słyszeli. Rekordziści są bowiem znani niemal wyłącznie... w swoich ojczyznach.
22.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Autopay wjedzie na 50 obiecujących rynków. „Chcemy się rozwijać mocniej i szerzej, niż planowaliśmy"
Autopay wytypował 50 rynków z największym potencjałem do oferowania swoich usług. Buduje już pierwsze biura od São Paulo, przez Mediolan i Abu Dhabi, aż po Singapur. Chce konkurować niską marżą, szeroką ofertą i zatrudnianiem menedżerów dobrze znających lokalne rynki. – Będziemy ważnym graczem na rynku płatności nie tylko w Europie, ale na świecie – deklaruje Wojciech Murawski, co-CEO Autopaya.
24.02.2026