11.02.2026 13:35

Rekordowe zyski banków. W tym roku może nie być już tak dobrze

Zysk netto sektora bankowego od stycznia do grudnia 2025 r. wyniósł 48,7 mld zł – poinformował Narodowy Bank Polski. Rekordowy dochód instytucji może już się jednak nie powtórzyć.

Według NBP ubiegłoroczne zyski banków były wyższe od tych odnotowanych na koniec 2024 r. o 21,54 proc. Rok wcześniej sektor zarobił łącznie 40,066 mld zł.

W kwestii przychodów operacyjnych netto sektora bankowego NBP odnotował po grudniu kwotę 138,7 mld zł, czyli o 6,54 proc. wyższą niż w 2024 r. Wzrosły również koszty administracyjne, do 55,05 mld zł, czyli o 7,68 proc. rdr.

Bieżący rok może nie być już tak dobry dla banków pod względem zysku. Wpływ na to mają dwa czynniki. Pierwszy to stopniowy spadek stóp procentowych, a co za tym idzie oprocentowania kredytów. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczęła już redukcję kosztów pieniądza w maju 2025 r., a według prognoz na najbliższe miesiące proces ten ma być kontynuowany.

Do tego dochodzi obowiązująca od 1 stycznia 2026 r. wyższa stawka CIT dla banków. Rząd nie ukrywał, że jest to podatek od nadmiarowych zysków sektora. W praktyce instytucje zapłacą 30 proc., a nie jak dotychczas 19 proc. podatku od dochodów. Według założeń ma to zwiększyć wpływy do budżetu państwa o kilkanaście miliardów złotych.

Zdjęcie przedstawia siedzibę NBP
Zdjęcie przedstawia siedzibę NBP. Fot. Damian Lemaski/Bloomberg via Getty Images
