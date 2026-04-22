Baseig otwiera spółkę w USA. „Jeden z najbardziej perspektywicznych kierunków skalowania działalności"

Baseig, spółka technologiczna notowana na warszawskiej giełdzie na rynku NewConnect, ogłosiła uruchomienie swojej spółki zależnej w Stanach Zjednoczonych. Będzie ona odpowiedzialna za wprowadzanie na rynek amerykański technologii Baseig i rozwój portfolio marek spółki.

Baseig rozwija rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji i marketingu e-commerce. Poznańska spółka debiutowała na NewConnect w październiku 2025 r. Powołanie spółki w USA ma być dla firmy strategicznym krokiem w kierunku ekspansji międzynarodowej.

Spółka już obecnie działa na rynku amerykańskim, gdzie obsługuje pierwszych klientów. W 2025 r. jej przychody z USA wyniosły kilkaset tysięcy złotych – podaje firma.

„Wejście na rynek amerykański stanowi naturalny etap rozwoju spółki i jednocześnie jeden z najbardziej perspektywicznych kierunków skalowania działalności. Stany Zjednoczone pozostają kluczowym hubem technologicznym, oferującym dostęp do kapitału, partnerstw biznesowych oraz zaawansowanej infrastruktury wspierającej rozwój nowoczesnych rozwiązań" – wskazuje Baseig.

– Uruchomienie spółki w Stanach Zjednoczonych to dla nas ważny krok w realizacji globalnej strategii. Chcemy rozwijać nasze technologie w najbardziej wymagającym i konkurencyjnym środowisku na świecie, jednocześnie budując rozpoznawalność marki na rynkach międzynarodowych. Widzimy ogromny potencjał w transformacji marketingu e-commerce poprzez zaawansowaną automatyzację i systemy AI oparte na danych – mówi Kamil Stanek, prezes Baseig.

Głównym elementem strategii spółki jest obecnie rozwój wieloagentowego systemu AI przeznaczonego do marketingu w e-commerce. Rozwiązanie powstaje w oparciu o rzeczywiste dane pochodzące z kampanii marketingowych oraz działalności własnych marek modowych.

Jak wskazuje firma, utworzenie spółki zależnej w USA ma również istotne znaczenie technologiczne. Dzięki bezpośredniemu dostępowi do danych na amerykańskim rynku – jednym z najbardziej rozwiniętych na świecie – oraz ścisłej współpracy z lokalnymi partnerami spółka chce rozwijać swoje rozwiązania, dostosowując je do specyfiki rynku.