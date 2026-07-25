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25.07.2026 13:50

Beethoven i Maria Skłodowska-Curie czy ptaki i rzeki? Nowe projekty banknotów euro

Europejski Bank Centralny pokazał 10 propozycji nowych banknotów euro. Połowa projektów przedstawia rzeki i ptaki, a druga połowa – historyczne postaci. Wśród nich znalazła się Maria Skłodowska-Curie.

Wybór zwycięskiego projektu ma zapaść do końca roku. Fot. Alex Kraus/Bloomberg via Getty Images

Europejski Bank Centralny pokazał krótką listę projektów nowych banknotów euro, liczącą 10 propozycji. Tematami prac są „europejska kultura” oraz „ptaki i rzeki”. Rysunki znajdą się na awersach banknotów, a na rewersach trafią motywy przedstawiające przyrodę lub życie społeczne, nawiązujące do sztuki, nauki lub wypoczynku.

Połowa propozycji przedstawia sześć historycznych postaci. Są to sopranistka Maria Callas, kompozytor Ludwig van Beethoven, pisarz Miguel de Cervantes, renesansowy artysta Leonardo da Vinci, pacyfistka Bertha von Suttner oraz chemiczka Maria Skłodowska-Curie. Polka miałaby trafić na banknot o nominale 20 euro.

Maria Słodowska-Curie na jednym z proponowanych banknotów. Fot. EBC

Druga połowa projektów przedstawia ptaki na tle malowniczych krajobrazów.

Jedna z propozycji z motywem ptaków. Fot. EBC

Wybór ma zapaść do końca roku, a pomóc w nim mają Europejczycy poprzez ankietę udostępnioną na stronie banku. Głosowanie trwa do 21 września.

Stare banknoty pozostaną w obiegu i zachowają swoją wartość.

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