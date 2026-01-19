Beta ETF Dywidenda Plus nie wypłaci dywidendy w I kwartale. Oto jak tłumaczy to spółka

Archiwalny

Jak czytamy w komunikacie, w pierwszym pełnym kwartale działalności fundusz wypracował 789 tys. zł przychodów z lokat netto. Kwota dochodów funduszu przeznaczona do potencjalnej wypłaty, zgodnie ze statutem stanowiąca jedną czwartą powyższej kwoty, wyniosła więc 197,25 tys. zł, co stanowiło 0,23 proc. wartości aktywów netto funduszu wynoszącej na dzień publikacji raportu kwartalnego 86,5 mln zł. Tym samym nie został spełniony minimalny statutowy próg 0,25 proc. WAN, od którego uzależniona jest realizacja kwartalnej wypłaty.

Beta ETF Dywidenda Plus – dochód z I kwartału przeniesiony do wypłaty na kolejny

– Ten wynik trzeba czytać w szerszym kontekście. Fundusz wystartował po głównym sezonie dywidendowym 2025 r., a jednocześnie bardzo szybko zbudował skalę aktywów, która znacząco przekroczyła nasze pierwotne założenia – komentuje Mateusz Mucha, zarządzający BETA ETF Dywidenda Plus.

– W poprzednich debiutach ETF-ów najlepsze pierwsze miesiące przynosiły napływy rzędu około 35 mln zł. W tym przypadku było to ponad 80 mln zł, co jest dla nas bardzo pozytywnym sygnałem, ale jednocześnie obniżyło relację dochodu do aktywów w pierwszym kwartale funkcjonowania – dodaje.

Zarządzający podkreśla, że mechanizm dzielenia dochodów na cztery równe części ma na celu wygładzanie kwartalnych wypłat i ograniczanie dużych różnic pomiędzy kwartałami tradycyjnie bogatymi w dywidendy, jak drugi i trzeci, a kwartałami pierwszym i czwartym.

– To rozwiązanie długoterminowe, zaprojektowane z myślą o stabilności dochodów. Co istotne – wypracowany dochód nie przepada. Zostaje on w całości przeniesiony na kolejne kwartały i będzie podlegał wypłacie, gdy spełnione zostaną warunki określone w statucie funduszu – zaznacza Mateusz Mucha.

Beta ETF stwierdza też w komunikacie, że obecny etap to „naturalna faza rozpędzania się nowego i unikalnego funduszu dywidendowego, z uwagi na ten przejściowy charakter nie jest pobierana opłata za zarządzanie do 30 czerwca 2026 r.".

Kolejna decyzja dotycząca wypłaty dochodów funduszu zostanie podjęta w II kwartale 2026 r. po publikacji wyników za I kwartał 2026 r. Docelowo fundusz chce wypłacać dochody cztery razy do roku w okolicach Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, pierwszego dnia szkoły oraz Dnia Świętego Mikołaja.

ETF Beta ETF Dywidenda Plus – co trzeba o nim wiedzieć

Jak zauważa prezentacja funduszu, dotychczas inwestor dywidendowy na GPW był skazany na inwestowanie aktywne, co wymagało to ciągłego monitorowania spółek. Beta ETF Dwydidenda Plus daje możliwość inwestycji w zdywersyfikowany portfel spółek dywidendowych z GPW bez konieczności selekcji i stałej kontroli.

Celem ETF-u Beta ETF Dywidenda Plus jest osiąganie stóp zwrotu, których wielkość odzwierciedla procentowe zmiany wartości Indeksu WIGdivplus oraz wypłacanie stosownych dywidend. Replikacja jest fizyczna, co oznacza, że Beta ETF dokonuje realnych zakupów akcji wchodzących w jego skład.

Indeks WIGdivplus jest publikowany od 3 lutego 2025 roku na podstawie wartości portfela akcji spółek regularnie płacących dywidendę powyżej stopy 2 proc.

To indeks dochodowy, który oprócz ceny akcji uwzględnia też dywidendy. Waga spółki w indeksie zależy od poziomu wypłacanej dywidendy i jej płynności. Obowiązuje też limit 10 proc. udziału w indeksie na spółkę.

10 największych spółek indeksu wedle stanu z 16 stycznia 2026 r. to PZU (10,3 proc.), Orlen (9,8 proc.), Santander (9,7 proc.), Pekao (9,7 proc.), LPP (9,5 proc.), ING (8,1 proc.), Kęty (5,5 proc.), Bank Handlowy 4,6 proc.), XTB (4,4 proc.), Orange (3,6 proc.).

Według wyliczeń własnych Beta ETF stopa dywidendy indeksu WIGdivplus w 2025 r. wyniosła 6,2 proc.

Total Expense Ratio (całkowity roczny koszt inwestycji w ETF) w przypadku Beta ETF Dywidenda Plus do 30 czerwca 2026 r. wynosi 0,50 proc., po 30 czerwca 2026 ma być zależne od poziomu aktywów i wynosić maksymalnie 0,9 proc.

