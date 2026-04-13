Bez decyzji o ekstradycji ws. byłego szefa RARS. Brytyjski sąd odroczył posiedzenie do czerwca

Brytyjski sąd nie podjął decyzji ws. ekstradycji byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) Michała Kuczmierowskiego. Posiedzenie zostało odroczone do 19 czerwca.

Obrona Kuczmierowskiego twierdzi, że były szef RARS może nie spełniać wymogów, by podlegać ekstradycji do Polski. Dlatego chce powołać eksperta, który przedstawi raport w tej sprawie sądowi i prokuraturze. Sąd magistracki Westminster w Londynie uznał więc, że proces ma zostać odroczony o ponad dwa miesiące.

Były szef RARS usłyszał w sierpniu 2024 r. zarzuty niedopełnienia obowiązku, przekroczenia uprawnień i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. We wrześniu 2024 r. zatrzymano go w Londynie na mocy Europejskiego Nakazu Aresztowania. W lutym 2025 r. brytyjski sąd wypuścił go z aresztu za kaucją i poręczeniem majątkowym.