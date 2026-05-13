13.05.2026 12:03

Bezrobocie we Francji najwyższe od pięciu lat

Bezrobocie we Francji wzrosło do 8,1 proc. w pierwszym kwartale br. osiągając poziom najwyższy od 2021 roku - podał w środę państwowy urząd statystyczny.

W porównaniu z poprzednim kwartałem liczba osób bezrobotnych wzrosła o 68 tys., do 2,6 miliona.

Komentując te dane szef banku centralnego Francois Villeroy de Galhau powiedział, że nie są to wiadomości zadowalające, ale podkreślił, że od 2010 roku w kraju powstało około 4 mln nowych miejsc pracy.

- Gospodarka francuska to koktajl z dwóch składników, które trudno jest zrównoważyć; mamy odporność, ale też spowolnienie - powiedział szef banku centralnego. Jak dodał, spowolnienie wiąże się z kryzysem na Bliskim Wschodzie i wzrostem cen paliw. Gospodarka wykazuje jednak odporność, szczególnie przemysł, choć jest mu najtrudniej - przekonywał Villeroy de Galhau.

W latach 2015-2016 bezrobocie we Francji przekraczało 10 proc. Jego spadek wiązał się z reformami promowanymi przez prezydenta Emmanuela Macrona. Jednak cel Macrona, aby bezrobocie spadło do 5 proc. w 2027 r., gdy kończy się jego druga kadencja prezydencka, wydaje się obecnie nieosiągalny.

Źródło: PAP

