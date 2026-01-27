Bezrobocie wreszcie spadło poniżej 10 proc. Takich danych z Hiszpanii nie było od 2008

Tak niskiego bezrobocia w Hiszpanii nie było od pierwszego kwartału 2008 roku. Według najnowszych danych, w ostatnim kwartale 2025 roku, stopa bezrobocia wyniosła 9,93 proc.

Dane oznaczają też, że bezrobocie spada kwartał do kwartału – w III kwartale 2025 roku było bowiem o 0,52 p.p. wyższe niż w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku. – Pierwszy raz od 2008 roku bezrobocie jest poniżej 10 proc. W Hiszpanii pracę ma prawie 22,5 mln ludzi. To nowy rekord – chwali się premier Pedro Sanchez. Szef rządu obiecuje też, że do końca kadencji w 2027 roku doprowadzi do spadku bezrobocia w Hiszpanii do 8 proc., co w warunkach hiszpańskiej gospodarki ma oznaczać pełne zatrudnienie.

Spadek bezrobocia Hiszpania zawdzięcza głównie przemysłowi turystycznemu – wyjaśnia France24. Zatrudnienie – jak wynika z danych hiszpańskiego głównego urzędu statystycznego – wzrosło też w przemyśle i rolnictwie.

Hiszpania, jak na gospodarkę kraju strefy euro, miała całkiem dobry wzrost PKB, który jednak obarczony był wysokim bezrobociem. W 2023 roku wzrost PKB wyniósł 3,4 proc., w 2024 roku 3,2 proc., a w 2025 roku, jak informuje MFW, prawdopodobnie wyniesie 2,9 proc. Jednocześnie stopa bezrobocia wyniosła 11,3 proc. w 2023 roku i 10,61 proc. w 2024 roku.

Tymczasem jeszcze w 2013 roku stopa bezrobocia w Hiszpanii wynosiła około 27 proc., a podczas pandemii COVID-19, w 2021 roku, sięgnęła 15,9 proc. Po zakończeniu epidemii COVID-19 w górę ruszyło jednak zatrudnienie w sektorze turystycznym, który zaczął się szybko odbudowywać.