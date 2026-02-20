Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 20.02.2026
20.02.2026 12:40

BGK chce osiągnąć do 2027 r. poziom 13,5 mld zł inwestycji kapitałowych

Do 2027 r. Bank Gospodarstwa Krajowego planuje osiągnąć pułap ok. 13,5 mld zł inwestycji kapitałowych – przekazał prezes BGK Mirosław Czekaj. Celem banku ma być pobudzenie rozwoju innowacji i technologii.

„Chcemy pobudzać rozwój polskich innowacji i technologii, w tym tych podwójnego zastosowania. Do 2027 r. BGK planuje osiągnąć pułap ok. 13,5 mld zł inwestycji kapitałowych. Ponieważ Polska, tak jak i cały region Europy Środkowo-Wschodniej, mierzy się z problemem dostępu do finansowania prywatnego, musimy wzmocnić fundusze venture capital, private equity i infrastrukturalne działające w Polsce” – zapewnia prezes banku.

Szef BGK pozytywnie ocenia program Innovate Poland. Jak mówi, „to pierwsza w Polsce inicjatywa, która na dużą skalę łączy kapitał publiczny […] oraz prywatny”. Według niego program wpisuje się w strategię BGK na lata 2025-2030, która kładzie nacisk na dynamiczną, innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę.

Koncepcja Innovate Poland nawiązuje do francuskiego „planu Tibiego, który w ostatnich latach znacząco wzmocnił tamtejszy rynek inwestycji w innowacje. W pierwszej fazie budżet programu Innovate Poland wynosi 4 mld zł, pozyskane od Polskiego Funduszu Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) oraz od PZU. W następnych fazach do programu będą mogły dołączać kolejne instytucje oraz inwestorzy.

Źródło: PAP

Siedziba Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) przy ulicy Chmielnej w Warszawie
Do 2027 r. Bank Gospodarstwa Krajowego planuje osiągnąć pułap ok. 13,5 mld zł inwestycji kapitałowych.
Fot. mat. pras. BGK
