Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 13.05.2026
NEWSROOM XYZ
13.05.2026 07:26

BGK: spółka Chrobry, która ma wspierać przedsiębiorstwa obronnościowe, została wpisana do KRS

Spółka celowa „Chrobry" ma wspierać polskie firmy zajmujące się obronnością. Jak powiadomił Bank Gospodarstwa Krajowego, ta firma została już wpisana do KRS.

– Spółka „Chrobry", która będzie obsługiwać ponad 22,5 mld zł w ramach Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności (FBiO), otrzymała wpis do KRS. BGK pracuje nad tym, aby jak najszybciej uruchomić fundusze z Funduszu. Liczymy, że uda się to w najbliższych tygodniach – wyjaśnia prezes BGK Mirosław Czekaj.

Spółka powstaje na mocy ustawy o szczególnych zasadach realizacji zadań związanych z inwestycją w zakresie bezpieczeństwa i obronności realizowaną w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Jej model opiera się na dwóch narzędziach – instrumencie pożyczkowym oraz kapitałowym.

– Komponent pożyczkowy to blisko 16 mld zł, z czego duża część funduszy trafi do samorządów. Będą one mogły przeznaczyć te fundusze m.in. na ochronę ludności cywilnej, cyberbezpieczeństwo oraz infrastrukturę podwójnego zastosowania. Drugim filarem jest komponent kapitałowy o wartości blisko 7 mld zł – mówi Czekaj. Spółka ma obejmować akcje i udziały w „perspektywicznych przedsięwzięciach", także w prywatnych.

– Spółka »Chrobry« stanowi uzupełnienie istniejących programów kapitałowych, koncentrując się na projektach o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa i obronności państwa. Jej finansowanie kapitałowe wypełnia lukę tam, gdzie potrzebne jest długoterminowe zaangażowanie i wsparcie projektów dual-use, cyberbezpieczeństwa i infrastruktury podwójnego zastosowania. Na finansowanie mogą liczyć nie tylko przedsiębiorstwa, ale także samorządy, co pozwoli pobudzić inwestycje m.in. w infrastrukturę. Liczymy, że »Chrobry« zwiększy odporność państwa, wesprze rozwój krajowych firm i przyczyni się do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki – tłumaczy minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

BGK i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zawarły 17 kwietnia umowę przewidującą powołanie spółki celowej „Chrobry". Zgodnie z dokumentem na infrastrukturę przeznaczoną do ochrony ludności ma trafić 9,65 mld zł, na cyberbezpieczeństwo – 2,5 mld zł, na infrastrukturę podwójnego zastosowania – 6,3 mld zł, a na rozwój technologiczny – ponad 4 mld zł. Pierwsze nabory ruszą w drugiej połowie 2026 r.

BGK: założenia polityki inwestycyjnej spółki Chrobry w konsultacjach
Siedziba Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) przy ulicy Chmielnej w Warszawie
Spółka "Chrobry", której właścicielem jest BGK i która ma pomagać firmom obronnościowym, została wpisana do KRS. Fot. mat. pras. BGK
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Najpierw przycisnęła, teraz luzuje. UE zmienia podejście do regulacji AI
KE uzgodniła zmiany w AI Act w ramach Digital Omnibus. Mają uprościć przepisy i zmniejszyć obciążenia dla firm. Biznes i eksperci pozytywnie oceniają ich kierunek.
13.05.2026
Kategorie artykułu: Newsy Świat
Piraci wracają na Ocean Indyjski. Wojny i chaos znów destabilizują handel morski
Piraci znów atakują w Rogu Afryki. W ciągu kilkunastu dni porwano kilka jednostek. Analitycy ostrzegają: to może być początek większego trendu
13.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
„Efekt Czarnka” szybko zgasł. PiS wewnętrznie się chwieje, ale... prześcignął KO na TikToku (POLITYKA W SIECI)
Ostatnie dwa miesiące w polskiej polityce niemal co tydzień przynosiły małe trzęsienia ziemi. Czarnek kandydatem na premiera, rozpad Polski 2050, weto ws. SAFE czy awantury wewnątrz PiS odcisnęły…
11.05.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Na GPW lekka wyprzedaż. Podsumowanie notowań 12 maja 2026 r.
We wtorek na warszawskim parkiecie wszystkie indeksy podążały do zamknięcia dnia na minusach. Wedle stanu z ok. godz. 16.15 WIG20 zniżkował o prawie 1,7 proc., a najsłabsze wśród blue chipów było…
12.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Kolejne odwołania na największym kolejowym przetargu. Rail Baltica odsuwa się w czasie
Modernizacja linii kolejowej Białystok-Ełk, największej w historii inwestycji kolejowej w Polsce, może nie nastąpić tak szybko. Do Krajowej Izby Odwoławczej napłynęły właśnie kolejne odwołania od…
11.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat Technologia
Dan Ives odważnie o Apple. „Wycena może wzrosnąć o bilion dolarów”
O sukcesach i porażkach Tima Cooka, oczekiwaniach wobec Johna Ternusa oraz kluczowych kierunkach rozwoju Apple – mówi Dan Ives, jeden z najbardziej znanych analityków na Wall Street.
13.05.2026