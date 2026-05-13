BGK: spółka Chrobry, która ma wspierać przedsiębiorstwa obronnościowe, została wpisana do KRS
Spółka celowa „Chrobry" ma wspierać polskie firmy zajmujące się obronnością. Jak powiadomił Bank Gospodarstwa Krajowego, ta firma została już wpisana do KRS.
– Spółka „Chrobry", która będzie obsługiwać ponad 22,5 mld zł w ramach Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności (FBiO), otrzymała wpis do KRS. BGK pracuje nad tym, aby jak najszybciej uruchomić fundusze z Funduszu. Liczymy, że uda się to w najbliższych tygodniach – wyjaśnia prezes BGK Mirosław Czekaj.
Spółka powstaje na mocy ustawy o szczególnych zasadach realizacji zadań związanych z inwestycją w zakresie bezpieczeństwa i obronności realizowaną w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Jej model opiera się na dwóch narzędziach – instrumencie pożyczkowym oraz kapitałowym.
– Komponent pożyczkowy to blisko 16 mld zł, z czego duża część funduszy trafi do samorządów. Będą one mogły przeznaczyć te fundusze m.in. na ochronę ludności cywilnej, cyberbezpieczeństwo oraz infrastrukturę podwójnego zastosowania. Drugim filarem jest komponent kapitałowy o wartości blisko 7 mld zł – mówi Czekaj. Spółka ma obejmować akcje i udziały w „perspektywicznych przedsięwzięciach", także w prywatnych.
– Spółka »Chrobry« stanowi uzupełnienie istniejących programów kapitałowych, koncentrując się na projektach o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa i obronności państwa. Jej finansowanie kapitałowe wypełnia lukę tam, gdzie potrzebne jest długoterminowe zaangażowanie i wsparcie projektów dual-use, cyberbezpieczeństwa i infrastruktury podwójnego zastosowania. Na finansowanie mogą liczyć nie tylko przedsiębiorstwa, ale także samorządy, co pozwoli pobudzić inwestycje m.in. w infrastrukturę. Liczymy, że »Chrobry« zwiększy odporność państwa, wesprze rozwój krajowych firm i przyczyni się do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki – tłumaczy minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
BGK i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zawarły 17 kwietnia umowę przewidującą powołanie spółki celowej „Chrobry". Zgodnie z dokumentem na infrastrukturę przeznaczoną do ochrony ludności ma trafić 9,65 mld zł, na cyberbezpieczeństwo – 2,5 mld zł, na infrastrukturę podwójnego zastosowania – 6,3 mld zł, a na rozwój technologiczny – ponad 4 mld zł. Pierwsze nabory ruszą w drugiej połowie 2026 r.