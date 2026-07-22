BGK z pierwszą umową kredytu SBC z gwarancją InvestEU. Bank ma wnioski na kolejne projekty

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał pierwszą umowę kredytu SBC zabezpieczonego gwarancją InvestEU – poinformował PAP Biznes wiceprezes banku Maciej Kliś. Dodał, że do BGK wpłynęło wiele wniosków kredytowych od podmiotów zainteresowanych skorzystaniem z gwarancji wspierającej powstawanie kolejnych dostępnych cenowo mieszkań.

BGK podpisało umowę finansowania inwestycji polskiej firmy w afrykańskie cyberbezpieczeństwo. Fot. Bartek Sadowski/Bloomberg via Getty Images

Wiceprezes poinformował, że pierwszym inwestorem, który podpisał umowę kredytu SBC zabezpieczonego gwarancją InvestEU, jest SIM Północne Mazowsze. Gwarancja obejmuje kredyt przeznaczony na budowę trzech budynków wielorodzinnych.

– W BGK konsekwentnie realizujemy strategię wspierania społecznego budownictwa czynszowego, ponieważ dostępność mieszkań jest jednym z kluczowych warunków rozwoju lokalnych społeczności i jakości życia mieszkańców. Uruchomienie gwarancji InvestEU dla kredytów SBC otwiera nowy etap tego wsparcia. Dzięki współpracy z Komisją Europejską możemy skuteczniej docierać z finansowaniem do podmiotów, które realizują potrzebne społecznie inwestycje mieszkaniowe. Zależy nam, aby dobre projekty nie były ograniczane przez brak dodatkowych zabezpieczeń kredytowych – powiedział PAP Biznes wiceprezes banku Maciej Kliś.

– Wiele wniosków, które wpłynęły do BGK, potwierdza, że takie instrumenty odpowiadają na realne potrzeby rynku i będą wspierać powstawanie kolejnych dostępnych cenowo mieszkań, wzmacniając rozwój budownictwa społecznego w całej Polsce – dodał.

BGK podał, że dzięki umowie zawartej w styczniu 2026 r. z Komisją Europejską podmioty korzystające z rządowego programu społecznego budownictwa czynszowego (SBC) mogą ubiegać się o gwarancje InvestEU, które zapewniają nowym inwestorom dodatkowe zabezpieczenie przy pozyskiwaniu finansowania i ułatwiają dostęp do kredytów na realizację inwestycji mieszkaniowych.

Gwarancja InvestEU zapewnia dodatkowe wsparcie, które ułatwia uzyskanie finansowania i realizację inwestycji.

– Od kilku lat większość wniosków o kredyty SBC składają nowo utworzone społeczne inicjatywy mieszkaniowe. Jednym z ich głównych wyzwań było zapewnienie dodatkowego zabezpieczenia kredytu. Dlatego zwróciliśmy się do Komisji Europejskiej z propozycją wykorzystania gwarancji InvestEU. Rozwiązanie okazało się bardzo trafne i cieszy się dużym zainteresowaniem – poinformował dyrektor Departamentu Kredytowych Programów Mieszkaniowych BGK Dariusz Stachera.

Program społecznego budownictwa czynszowego, zarządzany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, oferuje długoterminowe kredyty o preferencyjnym oprocentowaniu. Dzięki nim inwestorzy mogą budować mieszkania na wynajem z umiarkowanym czynszem oraz mieszkania spółdzielcze lokatorskie. Finansowanie zapewnia BGK, a niższe oprocentowanie jest możliwe dzięki dopłatom z budżetu państwa.

InvestEU skupia wszystkie unijne instrumenty finansowe pod jednym szyldem. Program składa się z trzech elementów: Funduszu InvestEU, Centrum Doradztwa InvestEU (InvestEU Advisory Hub) oraz Portalu InvestEU. Fundusz InvestEU jest wdrażany za pośrednictwem partnerów finansowych, którzy inwestują w projekty przy wykorzystaniu gwarancji budżetowej UE w wysokości 26,2 mld euro.

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Źródło: PAP