BGK z pierwszą umową kredytu SBC z gwarancją InvestEU. Bank ma wnioski na kolejne projekty
Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał pierwszą umowę kredytu SBC zabezpieczonego gwarancją InvestEU – poinformował PAP Biznes wiceprezes banku Maciej Kliś. Dodał, że do BGK wpłynęło wiele wniosków kredytowych od podmiotów zainteresowanych skorzystaniem z gwarancji wspierającej powstawanie kolejnych dostępnych cenowo mieszkań.
Wiceprezes poinformował, że pierwszym inwestorem, który podpisał umowę kredytu SBC zabezpieczonego gwarancją InvestEU, jest SIM Północne Mazowsze. Gwarancja obejmuje kredyt przeznaczony na budowę trzech budynków wielorodzinnych.
– W BGK konsekwentnie realizujemy strategię wspierania społecznego budownictwa czynszowego, ponieważ dostępność mieszkań jest jednym z kluczowych warunków rozwoju lokalnych społeczności i jakości życia mieszkańców. Uruchomienie gwarancji InvestEU dla kredytów SBC otwiera nowy etap tego wsparcia. Dzięki współpracy z Komisją Europejską możemy skuteczniej docierać z finansowaniem do podmiotów, które realizują potrzebne społecznie inwestycje mieszkaniowe. Zależy nam, aby dobre projekty nie były ograniczane przez brak dodatkowych zabezpieczeń kredytowych – powiedział PAP Biznes wiceprezes banku Maciej Kliś.
– Wiele wniosków, które wpłynęły do BGK, potwierdza, że takie instrumenty odpowiadają na realne potrzeby rynku i będą wspierać powstawanie kolejnych dostępnych cenowo mieszkań, wzmacniając rozwój budownictwa społecznego w całej Polsce – dodał.
BGK podał, że dzięki umowie zawartej w styczniu 2026 r. z Komisją Europejską podmioty korzystające z rządowego programu społecznego budownictwa czynszowego (SBC) mogą ubiegać się o gwarancje InvestEU, które zapewniają nowym inwestorom dodatkowe zabezpieczenie przy pozyskiwaniu finansowania i ułatwiają dostęp do kredytów na realizację inwestycji mieszkaniowych.
Gwarancja InvestEU zapewnia dodatkowe wsparcie, które ułatwia uzyskanie finansowania i realizację inwestycji.
– Od kilku lat większość wniosków o kredyty SBC składają nowo utworzone społeczne inicjatywy mieszkaniowe. Jednym z ich głównych wyzwań było zapewnienie dodatkowego zabezpieczenia kredytu. Dlatego zwróciliśmy się do Komisji Europejskiej z propozycją wykorzystania gwarancji InvestEU. Rozwiązanie okazało się bardzo trafne i cieszy się dużym zainteresowaniem – poinformował dyrektor Departamentu Kredytowych Programów Mieszkaniowych BGK Dariusz Stachera.
Program społecznego budownictwa czynszowego, zarządzany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, oferuje długoterminowe kredyty o preferencyjnym oprocentowaniu. Dzięki nim inwestorzy mogą budować mieszkania na wynajem z umiarkowanym czynszem oraz mieszkania spółdzielcze lokatorskie. Finansowanie zapewnia BGK, a niższe oprocentowanie jest możliwe dzięki dopłatom z budżetu państwa.
InvestEU skupia wszystkie unijne instrumenty finansowe pod jednym szyldem. Program składa się z trzech elementów: Funduszu InvestEU, Centrum Doradztwa InvestEU (InvestEU Advisory Hub) oraz Portalu InvestEU. Fundusz InvestEU jest wdrażany za pośrednictwem partnerów finansowych, którzy inwestują w projekty przy wykorzystaniu gwarancji budżetowej UE w wysokości 26,2 mld euro.
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Źródło: PAP