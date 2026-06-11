BGK zainwestował w polską spółkę kosmiczną Sybilla Technologies

Należąca do Banku Gospodarstwa Krajowego spółka Vinci oraz europejski fundusz 3TS Capital Partners zainwestowały ok. 35 mln zł w bydgoską firmę z sektora kosmicznego – Sybilla Technologies. Pozyskane pieniądze pomogą w rozwoju systemów do monitorowania przestrzeni kosmicznej.

Jak wskazano w komunikacie BGK, Sybilla Technologies jest wiodącym europejskim dostawcą danych obserwacyjno-analitycznych o ruchu obiektów w przestrzeni kosmicznej, pozyskiwanych z własnej sieci 50 sensorów optycznych rozmieszczonych na sześciu kontynentach.

Spółka posiada już największą w Europie sieć sensorów optycznych, a do końca roku chce podwoić ich liczbę. Realizacja tego planu pozwoli stale monitorować ruch 90 proc. z ponad 40 tys. obiektów znajdujących się w kosmosie w czasie krótszym niż 24 godziny. W kolejnych latach Sybilla planuje rozbudować swoją sieć do 300 urządzeń rozmieszczonych w ok. 100 lokalizacjach na całym świecie. BGK zwrócił uwagę, że infrastrukturą tej wielkości dysponują dziś jedynie najwięksi amerykańscy gracze.

Z usług Sybilli korzystają m.in. narodowe agencje kosmiczne Polski, Włoch, Francji oraz Europejska Agencja Kosmiczna, a także instytucje unijne takie, jak Europejski Fundusz Obronny oraz sektor prywatny, w tym koncerny technologiczne, jak Airbus czy Leonardo. Firma wskazała, że pozyskany kapitał ma pozwolić jej odegrać istotną rolę w komercjalizacji przestrzeni okołoziemskiej.

– Rozpoczynamy nowy, niezwykle ambitny i dynamiczny okres w rozwoju spółki. Środki pozyskane od inwestorów przeznaczymy na rozbudowę sieci sensorów i serwisów analitycznych, a w efekcie znaczące zwiększenie zdolności operacyjnych i zasięgu geograficznego. W planach mamy wejście na rynki USA, Bliskiego Wschodu, Azji, a także umocnienie naszej pozycji i rozszerzenie zakresu współpracy z partnerami z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch oraz Francji. Kolejnym krokiem będzie wyniesienie naszych sensorów na orbitę – powiedział cytowany w komunikacie prasowym Piotr Sybilski prezes i współzałożyciel Sybilla Technologies.

Vinci wraz z europejskim funduszem 3TS Capital Partners zainwestowały w tę firmę ok. 35 mln zł. Założyciele i dotychczasowi udziałowcy zachowali pakiet większościowy oraz decydującą rolę w dalszym rozwoju spółki.

– Witamy w swoim portfelu tę imponującą oraz niezwykle ambitną spółkę, która jest drugą, po Iceye, inwestycją funduszu Vinci w branżę kosmiczną. Sybilla już dziś jest wiodącym w UE dostawcą danych analityczno-obserwacyjnych o ruchu obiektów w przestrzeni satelitarnej, a w perspektywie kilku lat ma duże szanse wejść do światowej czołówki. Jej działalność i ambitne plany rozwoju idealnie wpisują się w strategię Vinci, zakładającą wykorzystanie publicznego kapitału oraz istniejących w kraju talentów, patentów oraz unikalnych kompetencji do budowania przyszłości polskiej gospodarki – powiedział Bartosz Drabikowski prezes Vinci.

Źródło: XYZ, PAP

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