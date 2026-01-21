Biały Dom: Donald Trump spotkał się z Karolem Nawrockim

W Davos trwa spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem Polski Karolem Nawrockim – poinformowała rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt. Rozmowa obu przywódców odbywa się za zamkniętymi drzwiami, bez udziału mediów.

Według relacji amerykańskich dziennikarzy, towarzyszących Trumpowi na Światowym Forum Ekonomicznym, podobne spotkania amerykański prezydent zamierza odbyć z premierem Belgii Bartem De Weverem oraz prezydentem Egiptu Abdel Fattahem el-Sisim. W czwartek natomiast przywódca USA spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Ani Biały Dom, ani Kancelaria prezydenta nie podały szczegółów rozmowy.