Biały Dom: w przyszłym tygodniu spotkanie Trump-Zełenski

Prezydenci USA i Ukrainy, Donald Trump i Wołodymyr Zełenski, spotkają się we wtorek w Waszyngtonie - potwierdził w piątek agencji Reutera przedstawiciel Białego Domu.

Prezydent USA Donald Trump (z lewej) i prezydent Ukrainy Włodymyr Zełenski na zdjęciu z października 2025 r. Fot. Win McNamee/Getty Images

Sam Zełenski zapowiedział wcześniej w rozmowie z amerykańską prawicową aktywistką ruchu MAGA, Laurą Loomer, że planuje udać się do USA na pogrzeb senatora Lindseya Grahama. Dodał, że w Waszyngtonie prawdopodobnie dojdzie do jego spotkania z Trumpem.

Loomer przeprowadziła wywiad z Zełenskim w czwartek podczas wizyty w Kijowie. Influencerka przez lata umniejszała znaczenie rosyjskiej inwazji na Ukrainę i rozpowszechniała rosyjską propagandę wśród swoich niemal dwóch milionów obserwujących - podkreśliła agencja AP. W tym tygodniu 33-letnia Loomer przeszła przemianę.

„Właśnie doświadczyłam swojego pierwszego alarmu lotniczego w Ukrainie. Wyją syreny. Dla każdego Ukraińca to codzienność” – napisała na platformie X podczas swojej wizyty w tym kraju. „Często mówiłam, że mnie to nie obchodzi. Patrząc z perspektywy czasu, to nie było z mojej strony zbyt miłe” - dodała.

To zaskakujący zwrot w postawie zwolenniczki Donalda Trumpa, która przez lata krytykowała amerykańskie wsparcie obronne dla Ukrainy. Nie jest jasne, co skłoniło Loomer do wyjazdu do Kijowa, ani w jaki sposób udało jej się zorganizować spotkanie z Zełenskim - zaznaczyła AP.

Doradca Zełenskiego ds. komunikacji Dmytro Łytwyn przekazał, że biuro prezydenta dowiedziało się o wizycie Loomer z serwisów społecznościowych.

„To naprawdę ważne, że Laura Loomer jest w Ukrainie i może zobaczyć wszystko na własne oczy takim, jakie jest” – napisało biuro Zełenskiego we wtorek.

Loomer podczas pobytu w Kijowie odwiedziła Ławrę Peczerską. To prawosławny kompleks klasztorny, który w czerwcu został zaatakowany przez rosyjskie wojsko. Na nagraniu wideo z wnętrza soboru Zaśnięcia Matki Bożej Loomer oskarżyła przywódcę Rosji Władimira Putina o hipokryzję za przedstawianie Rosji jako obrońcy chrześcijaństwa. - Po prostu nie uważam, że można twierdzić, iż chroni się chrześcijaństwo, jeśli jednocześnie próbuje się zaatakować Jezusa Chrystusa dronem – powiedziała.

Źródło: PAP