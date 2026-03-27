Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 27.03.2026
NEWSROOM XYZ
27.03.2026 09:36

BIEC: rośnie niepewność w gospodarce, ryzyko wyższej inflacji

Warunki gospodarcze w Polsce pogarszają się, a ryzyko wzrostu inflacji rośnie – wynika z najnowszego raportu Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. W marcu Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury spadł drugi miesiąc z rzędu, sygnalizując osłabienie perspektyw gospodarczych.

W opublikowanym w piątek raporcie eksperci wskazali, że Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) spadł w marcu o 0,8 punktu w porównaniu do lutego. To już druga kolejna obniżka, co – zdaniem autorów – oznacza pogorszenie warunków dla wzrostu gospodarczego i wzrost niepewności, w tym ryzyka wyższej inflacji.

Z ośmiu składowych wskaźnika tylko dwie uległy poprawie, trzy pozostały bez zmian, a trzy pogorszyły się. Jednym z nielicznych pozytywnych sygnałów był wzrost napływu nowych zamówień w przetwórstwie przemysłowym, choć – jak zaznaczono – ma on ograniczony charakter.

Eksperci podkreślili, że poprawa zamówień jest względna. Wśród przedsiębiorstw nadal dominują firmy odczuwające spadek tempa nowych zamówień, a sam wskaźnik nie przekroczył swoich maksymalnych poziomów z ostatnich sześciu miesięcy. Trudno więc mówić o trwałym ożywieniu popytu.

Największą poprawę odnotowano w branży przetwórstwa ropy naftowej, co bezpośrednio wiąże się ze wzrostem cen tego surowca. Oznacza to, że wzrost aktywności w tym segmencie wynika raczej z czynników kosztowych niż z realnego wzrostu popytu w gospodarce.

Słaby napływ zamówień i niskie wyniki produkcji sprzedanej przemysłu przekładają się na brak wyraźnej poprawy kondycji finansowej firm. Dane GUS wskazują co prawda na nieznaczny wzrost rentowności na koniec ubiegłego roku, ale badania koniunktury za pierwszy kwartał pokazują, że trend ten nie został utrzymany.

W marcu pogorszyły się również nastroje menedżerów i inwestorów. Jak wskazuje BIEC, wcześniejszy optymizm został przerwany przez konflikt na Bliskim Wschodzie, który wpłynął także na sytuację na warszawskiej giełdzie. Indeksy GPW spadały i pozostają silnie uzależnione od zmian cen ropy naftowej, co dodatkowo zwiększa niepewność na rynku.

Źródło: PAP

Most Siekierkowski w Warszawie, fot. Jacek Kadaj, GettyImages
Fot. Jacek Kadaj, GettyImages
Kategorie artykułu: Biznes
Kategorie artykułu: Biznes
Kategorie artykułu: Analizy
Kategorie artykułu: Biznes
Kategorie artykułu: Biznes
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
