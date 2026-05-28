BIEC: Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury w maju 2026 r. w dół

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) w maju obniżył się o 0,9 pkt miesiąc do miesiąca – poinformowało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Obecny poziom indeksu wskazuje raczej na utrzymanie dotychczasowego tempa wzrostu gospodarczego niż na jego przyspieszenie.

Jak podano w raporcie, w maju WWK wyniósł 173,2 pkt wobec 174,1 pkt w kwietniu. Wskaźnik ten z wyprzedzeniem sygnalizuje przyszłe tendencje w gospodarce.

Koniunktura w Polsce. BIEC: stabilizacja tempa wzrostu

Zdaniem autorów opracowania, dane z ostatnich miesięcy sugerują stabilizację tempa wzrostu.

„Coraz wyraźniej widać jednak pozytywne sygnały po stronie popytu, co znajduje odzwierciedlenie w nieco szybszym napływie nowych zamówień w przetwórstwie przemysłowym” – wskazano w raporcie.

Spośród składowych wskaźnika poprawę odnotowano tylko w jednym obszarze. Cztery elementy pozostały na zbliżonym poziomie co miesiąc wcześniej, natomiast dwie składowe uległy pogorszeniu.

Według BIEC, nieco lepsza sytuacja widoczna jest w napływie nowych zamówień do przedsiębiorstw przemysłowych, choć zmiany pozostają umiarkowane. Nadal więcej firm sygnalizuje spadek zamówień niż ich wzrost, jednak różnica ta stopniowo się zmniejsza. W maju 2026 r. przewaga przedsiębiorstw z malejącym portfelem zamówień nad tymi notującymi wzrost skurczyła się o 2 pkt proc. względem kwietnia. Od początku roku trend jest zmienny, ale generalnie korzystny – na początku roku przewaga ta wynosiła ok. 17 pkt proc., a obecnie ok. 8 pkt proc. Poprawa jest wyraźniejsza w większych firmach.

Największą poprawę w zakresie zamówień odnotowali producenci wyrobów z minerałów niemetalicznych oraz sprzętu transportowego. Ekonomiści BIEC wskazują, że wzrost ten może częściowo wynikać z kulminacji wydatków finansowanych ze środków unijnych, a także rosnących nakładów na obronność. Dodatkowym czynnikiem jest poprawa koniunktury w Niemczech, gdzie w I kwartale odnotowano dodatni wzrost gospodarczy oraz lepsze nastroje przedsiębiorców.

Jednocześnie sytuacja finansowa firm produkcyjnych – w ocenie menedżerów – nie uległa istotnej poprawie. Choć dane GUS pokazują wyższe wyniki finansowe w I kwartale br. w ujęciu rocznym, po uwzględnieniu inflacji oraz przeliczeniu na marże krańcowe poprawa nie jest widoczna. BIEC zwraca uwagę, że wzrost cen producentów (PPI) w ostatnich miesiącach mógł ograniczać rentowność, zwłaszcza jeśli firmy nie były w stanie w pełni przenieść rosnących kosztów – w tym kosztów pracy i komponentów – na ceny sprzedaży.

Źródło: PAP