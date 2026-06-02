Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 02.06.2026
02.06.2026 11:00

Bitcoin najsłabszy od 2 miesięcy. „Efekt geopolityki i decyzji Strategy Inc.”

Cena Bitcoina spadła we wtorek poniżej 70 tys. dolarów. To najniższy poziom od niemal 2 miesięcy. Jak wskazują eksperci, na kryptowalucie ciąży niepewność geopolityczna i sprzedaż Bitcoina przez Strategy Inc.

O godz. 11 we wtorek Bitcoin kosztuje 69 790 dolarów, tracąc ponad 2 proc. To pierwszy raz od 7 kwietnia, gdy kurs flagowej kryptowaluty spada poniżej 70 tys. dolarów.

Niepewność geopolityczna w połączeniu z obawami o działania Strategy Inc. mocno ciążą na Bitcoinie – uważa Caroline Mauron, współzałożycielka Orbit Markets.

Amerykańska spółka Strategy Inc., największy korporacyjny posiadacz bitcoinów, sprzedała bowiem tokeny o wartości ok. 2,5 mln dolarów po raz pierwszy od 2022 r.

Tymczasem prezydent USA Donald Trump zapewnił, że porozumienie z Iranem w sprawie przedłużenia rozejmu i otwarcia cieśniny Ormuz może nadejść jeszcze w tym tygodniu. Dodał, że umowa może być „nawet lepsza niż zwycięstwo militarne”. Słowa, które zbiły wzrost cen ropy, nie uspokoiły jednak do końca inwestorów w kryptowalutę.

Analitycy zwracają też uwagę na fundusze ETF na rynku Bitcoina. Od 11 dni notują one rekordowy odpływ pieniędzy, a inwestorzy wycofali już 3,5 mld dolarów – podaje Bloomberg. Gdy powstawały 2 lata temu, ETF-y przyczyniły się do wzrostu cen kryptowaluty.

– Potwierdzone dzienne lub tygodniowe zamknięcie dla Bitcoina poniżej 70 000 dolarów za token oznaczałoby na razie raczej zmianę strukturalną niż informację na pierwsze strony gazet – ocenia Sean McNulty, szef działu handlu instrumentami pochodnymi w regionie Azji i Pacyfiku w firmie FalconX.

Źródło: PAP, XYZ

Spadek kursu bitcoina do dolara na wykresie w aplikacji
Bitcoin jest najsłabszy od niemal 2 miesięcy.
Fot. Cheng Xin/Getty Images
