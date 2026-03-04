Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 04.03.2026
04.03.2026 20:26

Blackout w Iraku. Winne problemy techniczne

Cały Irak jest pozbawiony prądu z powodu problemu technicznego, spowodowanego nagłym spadkiem dostaw gazu do elektrowni gazowej w Basrze – poinformował w środę rzecznik irackiego Ministerstwa Elektryczności.

" Sieć energetyczna jest całkowicie wyłączona we wszystkich prowincjach Iraku” – podało ministerstwo, cytowane przez iracką agencję prasową INA. Nieco później rzecznik resortu dodał, że trwają już prace nad przywróceniem dostaw prądu w całym kraju.

Niektóre regiony Iraku były atakowane od wybuchu wojny między Izraelem i USA a Iranem.

Koalicja proirańskich bojówek w Iraku, działająca pod nazwą Islamski Ruch Oporu, ogłosiła we wtorek wieczorem, że od rana tego dnia przeprowadziła 27 uderzeń na „wrogie” bazy w regionie. Dzień wcześniej Islamski Ruch Oporu przyznał się do ataku dronami i rakietami balistycznymi na bazę wojsk USA w Iraku.

Źródło: PAP

