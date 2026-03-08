Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 08.03.2026
NEWSROOM XYZ
08.03.2026 17:08

Bliski Wschód cały czas niespokojny. Ataki na infrastrukturę paliwową i ponad 1200 ofiar cywilnych

Konflikt między Izraelem a Iranem wszedł w kolejną fazę, w której izraelskie wojsko zaczęło uderzać w irańską infrastrukturę energetyczną. W Teheranie rzekomo wybrano nowego najwyższego przywódcę po śmierci ajatollaha Alego Chameneiego, a walki rozszerzają się na kolejne państwa regionu.

Izrael uderza w irańską infrastrukturę energetyczną

Izrael rozpoczął ataki na magazyny paliw w Iranie. Według izraelskiej armii w sobotę wieczorem zbombardowano obiekty paliwowe w Teheranie, które zaopatrują różne sektory gospodarki, w tym także irańskie siły zbrojne.

Naoczni świadkowie relacjonowali skutki bombardowań. Zespół CNN w Teheranie poinformował, że w niedzielę rano nad miastem spadł czarny deszcz, co wskazuje na poważne zanieczyszczenie powietrza po uderzeniach w instalacje paliwowe.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu oświadczył w nagranym wystąpieniu, że Izrael wraz ze Stanami Zjednoczonymi osiągnęły „niemal pełną kontrolę nad irańską przestrzenią powietrzną”. Dodał także, że przygotowano „wiele kolejnych celów i niespodzianek” w dalszej części operacji.

Iran szuka nowego najwyższego przywódcy

Równolegle w Iranie trwa proces wyboru nowego najwyższego przywódcy. Ajatollah Ali Chamenei, który rządził krajem przez prawie 40 lat, zginął w pierwszych dniach konfliktu.

Za wybór następcy odpowiada 88-osobowe Zgromadzenie Ekspertów. Mimo wcześniejszych komunikatów o podjęciu decyzji nie ogłoszono jeszcze nazwiska nowego lidera.

Część duchownych krytykuje opóźnienia w ogłoszeniu decyzji. Dodatkowo irański minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi powiedział w niedzielę w rozmowie z NBC News, że „nikt nie wie”, kto zostanie następnym najwyższym przywódcą.

Niejasność wokół sukcesji pogłębia polityczną niepewność w kraju, który jednocześnie prowadzi intensywne działania wojenne na kilku kierunkach.

Ataki w regionie i rosnąca liczba ofiar

Iran kontynuuje również działania militarne przeciwko państwom Zatoki Perskiej. Według przedstawiciela Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej około 60 proc. ofensywnych zdolności Iranu skierowano przeciwko amerykańskim celom na Bliskim Wschodzie, a 40 proc. przeciwko Izraelowi.

Ataki obejmują m.in. Kuwejt, Arabię Saudyjską, Bahrajn, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Katar. Kuwejcka armia poinformowała, że fala wrogich dronów zaatakowała magazyny paliw przy lotnisku międzynarodowym w Kuwejcie.

Działania te trwają mimo wcześniejszych deklaracji prezydenta Iranu Masuda Pezeszkiana, który w sobotę przeprosił państwa regionu za wcześniejsze ataki i zapowiedział ich zakończenie, jeśli Iran nie będzie atakowany.

Według amerykańskiej organizacji Human Rights Activists News Agency (HRANA) od początku konfliktu zginęło co najmniej 1205 cywilów w Iranie, w tym 194 dzieci.

Walki w Libanie i groźba dalszej eskalacji

Walki obejmują także Liban. W nocy z soboty na niedzielę izraelski atak uderzył w hotel w centrum Bejrutu, zabijając co najmniej cztery osoby i raniąc dziesięć kolejnych – podało libańskie ministerstwo zdrowia.

Izraelska armia poinformowała, że był to „precyzyjny atak” wymierzony w dowódców elitarnej jednostki Al-Kuds Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Uderzenie nastąpiło w centralnej części miasta, a nie w południowych dzielnicach kontrolowanych przez Hezbollah, gdzie wcześniej koncentrowały się izraelskie naloty.

Jednocześnie dwóch izraelskich żołnierzy zginęło w południowym Libanie, co stanowi pierwsze straty wojskowe Izraela od początku wojny. Kolejnych 14 żołnierzy zostało rannych w starciach na granicy izraelsko-libańskiej.

Konflikt może się jeszcze rozszerzyć. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że wysłanie amerykańskich wojsk lądowych do Iranu jest „możliwe”, ale tylko jeśli pojawi się „bardzo dobry powód”. Jednocześnie podkreślił, że Stany Zjednoczone nie chcą angażować w wojnę irańskich Kurdów, aby nie komplikować sytuacji militarnej w regionie.

Źródło: CNN

Dym nad miastem
Walki obejmują także Liban. W nocy z soboty na niedzielę izraelski atak uderzył w hotel w centrum Bejrutu, zabijając co najmniej cztery osoby i raniąc dziesięć kolejnych – podało libańskie ministerstwo zdrowia. Fot. Adri Salido/Anadolu via Getty Images)
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: fact-checking Społeczeństwo
Popularne mity o kobietach i mężczyznach w Polsce. Co pokazują dane?
Kobiecy szklany sufit, niewielka reprezentacja polityczna i dłuższe życie. A jaka prawda? Jak kobiety w Polsce wyglądają na tle cudzoziemek?
08.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Zawirowania na rynku paliw. Prezes Unimotu: teraz walka toczy się o każdą baryłkę
Po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie Polacy ruszyli na zakupy na stacje benzynowe w obawie przed dalszym wzrostem cen paliw. Eksperci zwiastują dalsze podwyżki cen. Tymczasem sprzedawcy koncentrują się na tym, by zabezpieczyć dostawy paliw na nasz rynek.
06.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Względny spokój na GPW. Akcje Orange odrobiły wczorajsze straty. Dzień na GPW 5 marca 2026 r.
Czwartek na Giełdzie Papierów Wartościowych przyniósł nieznaczne zmiany w wartościach głównych indeksów. Notowania spółek z WIG20 w większości zaliczyły mniejsze wzrosty lub spadki, z wyjątkiem dwóch firm – Orange i KGHM.
05.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Allegro i Dino ze wzrostem, reszta WIG20 notuje spadki. Dzień na GPW 6 marca 2026 r.
Piątek na Giełdzie Papierów Wartościowych upłynął w większości pod znakiem spadków. Indeks WIG20 obejmujący największe spółki zamknął dzień ze spadkiem o 1,93 proc. Znaczący wzrost spośród spółek indeksu zanotowało jedynie Allegro. Największy spadek zanotowała PGE Polska Grupa Energetyczna po informacji o konieczności dokonania miliardowego odpisu.
06.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Iran w punkcie zwrotnym. Czy syn szacha przejmie władzę po wojnie?
Reza Pahlawi, syn ostatniego szacha Iranu Mohammada Rezy Pahlawiego, po ponad czterech dekadach na emigracji w Stanach Zjednoczonych coraz częściej pojawia się w analizach zachodnich think tanków i mediów międzynarodowych jako potencjalny symbol transformacji politycznej Iranu. Nie jako monarcha, ale polityczny katalizator zmiany.
07.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Pool jądrowy zaczyna nabierać kształtu. Rynek ubezpieczeń szykuje wspólny front (DEBATA)
Budowa pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej wymusza stworzenie mechanizmu, którego krajowy rynek ubezpieczeń jeszcze nie testował. Kilkunastu ubezpieczycieli chce wspólnie wziąć na siebie ryzyko atomowe i zbudować krajowy pool. Pytanie nie brzmi już, czy powstanie, ale jak go zorganizować, by zadziałał w praktyce. Przedstawiamy wnioski z debaty „W drodze do poolu jądrowego" zorganizowanej przez redakcję XYZ.
06.03.2026