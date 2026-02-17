Bloomberg: Blik rozważa IPO. Rozmowy wciąż na początkowym etapie

Właściciele Blika rozmawiają o wejściu na giełdę – donosi Bloomberg. Wcześniej w wywiadzie dla XYZ prezes PSP, operatora Blika, tłumaczył, że ambitne plany spółki będą wymagały dokapitalizowania.

Rozmowy mają wstępny charakter – tłumaczy źródło Bloomberga. Rada Nadzorcza Polskiego Standardu Płatności (PSP), operatora systemu, miała rozmawiać o możliwym IPO, choć nie doszła do żadnych ustaleń.

Wejście spółki na giełdę mogłoby być jednym z najważniejszych takich ruchów w ostatnich latach, bo jej wartość szacowana jest na ok. 2 mld dolarów.

Pytany kilka dni wcześniej przez XYZ o wejście na giełdę prezes PSP Dariusz Mazurkiewicz stwierdził, że jest taka możliwość.

– Nie można tego wykluczyć. Wszystko będzie zależało od akcjonariuszy. W mojej opinii poza wątkiem kapitałowym takie IPO mogłoby przynieść większą rozpoznawalność marki, również w oczach inwestorów zagranicznych – mówił.

Jak tłumaczył, spółka potrzebuje dokapitalizowania, by móc zrealizować ambitne plany ekspansji. Dodał też, że rozważa budowę struktury holdingowej dla działalności międzynarodowej, w której polskie banki uczestniczyłyby pośrednio jako akcjonariusze PSP.

W wywiadzie Dariusz Mazurkiewicz wypowiedział się też na temat inicjatywy 2 lutego. W jej ramach europejskie firmy płatnicze z sojuszu EuroPA zamierzają stworzyć transgraniczny system płatniczy, który w 2027 pozwoli na płatności międzynarodowe w całej Unii Europejskiej.

– Nasze zdanie jest jasne: mamy ponad 70 proc. płatności w polskim rynku e-commerce i usługę, do której przekonaliśmy 21 mln aktywnych użytkowników. [...] Nie wyobrażam sobie rozwiązania, które miałoby być zaprojektowane w taki sposób, aby docelowo zastąpić rozwiązania narodowe. Zadeklarowaliśmy, że P2P jest wspólnym mianownikiem, jesteśmy otwarci na takie transakcje. Nie ma jednak dziś potrzeby, by tworzyć jedną, wspólną, europejską metodę płatności i proponować ją jako „nowy przycisk” w e-commerce – stwierdził.

Udziałowcami Polskiego Standardu Płatności są PKO BP, ING, Mbank, Alior Bank, Millenium, Santander, a także Mastercard Europe.

