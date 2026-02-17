Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 17.02.2026
17.02.2026 10:32

Bloomberg: Blik rozważa IPO. Rozmowy wciąż na początkowym etapie

Właściciele Blika rozmawiają o wejściu na giełdę – donosi Bloomberg. Wcześniej w wywiadzie dla XYZ prezes PSP, operatora Blika, tłumaczył, że ambitne plany spółki będą wymagały dokapitalizowania.

Rozmowy mają wstępny charakter – tłumaczy źródło Bloomberga. Rada Nadzorcza Polskiego Standardu Płatności (PSP), operatora systemu, miała rozmawiać o możliwym IPO, choć nie doszła do żadnych ustaleń.

Wejście spółki na giełdę mogłoby być jednym z najważniejszych takich ruchów w ostatnich latach, bo jej wartość szacowana jest na ok. 2 mld dolarów.

Pytany kilka dni wcześniej przez XYZ o wejście na giełdę prezes PSP Dariusz Mazurkiewicz stwierdził, że jest taka możliwość.

– Nie można tego wykluczyć. Wszystko będzie zależało od akcjonariuszy. W mojej opinii poza wątkiem kapitałowym takie IPO mogłoby przynieść większą rozpoznawalność marki, również w oczach inwestorów zagranicznych – mówił.

Jak tłumaczył, spółka potrzebuje dokapitalizowania, by móc zrealizować ambitne plany ekspansji. Dodał też, że rozważa budowę struktury holdingowej dla działalności międzynarodowej, w której polskie banki uczestniczyłyby pośrednio jako akcjonariusze PSP.

W wywiadzie Dariusz Mazurkiewicz wypowiedział się też na temat inicjatywy 2 lutego. W jej ramach europejskie firmy płatnicze z sojuszu EuroPA zamierzają stworzyć transgraniczny system płatniczy, który w 2027 pozwoli na płatności międzynarodowe w całej Unii Europejskiej.

– Nasze zdanie jest jasne: mamy ponad 70 proc. płatności w polskim rynku e-commerce i usługę, do której przekonaliśmy 21 mln aktywnych użytkowników. [...] Nie wyobrażam sobie rozwiązania, które miałoby być zaprojektowane w taki sposób, aby docelowo zastąpić rozwiązania narodowe. Zadeklarowaliśmy, że P2P jest wspólnym mianownikiem, jesteśmy otwarci na takie transakcje. Nie ma jednak dziś potrzeby, by tworzyć jedną, wspólną, europejską metodę płatności i proponować ją jako „nowy przycisk” w e-commerce – stwierdził.

Polecamy cały wywiad: W Europie powstaje hub do szybkich transakcji. BLIK idzie własną drogą, z giełdą na horyzoncie

Udziałowcami Polskiego Standardu Płatności są PKO BP, ING, Mbank, Alior Bank, Millenium, Santander, a także Mastercard Europe.

Źródło: Bloomberg, XYZ

PSP, operator systemu Blik, rozważa wejście na giełdę. Fot: GettyImages
Kategorie artykułu: Analizy
Faustowska zagadka polskiej gospodarki. Dlaczego radzimy sobie dużo lepiej niż inni?
Polska gospodarka w ostatnich latach rosła szybciej niż niemal wszystkie kraje Europy, mimo pandemii, wojny i wysokiej inflacji. Kolejne kryzysy nie tylko nie zahamowały wzrostu, ale w części przypadków stały się impulsem rozwojowym.
17.02.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
We Francji oficjalnie nikt nie mówi o rasie, bo laïcité – laickość – ma być remedium na podziały
Kolor skóry i kod pocztowy działają jak niewidoczne filtry. Decydują o tym, kto dostaje mieszkanie, kto trafia do prywatnej szkoły, a kto do tzw. brudnych zawodów. Dziś to właśnie politycy, a nie sondaże, odsłaniają ten mechanizm – każdy na swój sposób. Niektórzy przekuwają go na narrację o zagrożeniu, inni usiłują go nazwać i zwalczać – ale żadna strona sceny politycznej nie jest od tego zjawiska wolna i nie ma pomysłu, jak to zmienić.
15.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Świat w trakcie demontażu. Prof. Góralczyk podsumowuje konferencję w Monachium
W niedzielę zakończyła się coroczna Konferencja Bezpieczeństwa w Monachium. Pokazała, że epoka globalizacji ustępuje miejsca erze bezpieczeństwa. Zamiast integracji i otwartych rynków dominują izolacjonizm, protekcjonizm i taryfy. – Hasło „gospodarka, głupcze” zastąpiło dziś inne: „bezpieczeństwo, głupcze” – podsumowuje prof. Bogdan Góralczyk, analityk spraw międzynarodowych XYZ.
15.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Ambicje Oshee nie kończą się na Polsce ani na Europie. „Możliwe jest potrojenie wartości spółki w ciągu kilku lat”
Oshee, jeden z kluczowych graczy na rynku napojów funkcjonalnych w Polsce, ma nowego akcjonariusza. Fundusz private equity MidEuropa poinformował o nabyciu istotnego pakietu mniejszościowego w spółce. W planach są ekspansja zagraniczna, akwizycje oraz wejście w nowe kategorie produktowe.
16.02.2026
Kategorie artykułu: Świat
Bruksela ostrzega Kreml: UE szykuje nowe sankcje po ustaleniach w sprawie śmierci Nawalnego
Sprawa śmierci Aleksieja Nawalnego znów trafia na szczyt europejskiej agendy – i to w momencie, gdy UE negocjuje przyszłość wsparcia dla Ukrainy i swoją rolę w relacjach z USA. Nowe ustalenia toksykologiczne stają się argumentem dla zwolenników twardej linii wobec Rosji, którzy wzywają do rozszerzenia sankcji i personalnej odpowiedzialności rosyjskich elit.
16.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Biliony dolarów i słabnący wizerunek. Dlaczego USA tracą „miękką siłę”?
Stany Zjednoczone są dziś finansowo najsilniejszą marką świata, ale coraz słabszą pod względem reputacji. Efekt Trumpa, zmiany w polityce międzynarodowej i krytyczne nastawienie kanadyjskiej opinii publicznej pokazują, że miękka siła staje się kluczowym, lecz coraz trudniejszym zasobem.
16.02.2026