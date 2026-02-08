Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 08.02.2026
08.02.2026 14:45

Bloomberg: kilkanaście tankowców z rosyjską ropą krąży po wodach Azji w poszukiwaniu nabywców

Ponad tuzin tankowców przewożących rosyjską ropę Urals zmierza w kierunku Azji Wschodniej, szukając odbiorców po tym, jak Indie zaczęły wycofywać się z handlu z Moskwą – poinformowała agencja Bloomberg.

Statki, przewożące łącznie od 10 do 12 mln baryłek ropy, krążą po Oceanie Indyjskim, u wybrzeży Malezji oraz w pobliżu Chin. Według firmy analitycznej Kpler pięć z nich ma status „na zamówienie” lub „Chiny na zamówienie”, co zwykle oznacza brak ustalonego nabywcy lub nieokreślony port rozładunku.

Kolejnych sześć tankowców kieruje się do Singapuru i Malezji. Najprawdopodobniej zmierzają do popularnego obszaru przeładunków typu ship-to-ship na Morzu Południowochińskim – manewru stosowanego w celu ukrycia pochodzenia ładunku. Na początku lutego malezyjskie służby zatrzymały w pobliżu Penang dwa tankowce podejrzane o przepompowywanie objętej sankcjami ropy. Wartość tego transportu oszacowano na 129 mln dolarów.

Ropa Urals – kluczowy gatunek rosyjskiej ropy, wysyłany głównie z portów bałtyckich – po inwazji Rosji na Ukrainę stała się ulubionym surowcem indyjskich rafinerii. Kreml, objęty sankcjami, zaczął sprzedawać ją z dużymi rabatami. Jednak presja ze strony USA doprowadziła do ograniczenia importu: w styczniu dostawy do Indii spadły do średnio 1,2 mln baryłek dziennie wobec ponad 2 mln baryłek dziennie w połowie 2024 roku.

Indyjski import rosyjskiej ropy może się jeszcze bardziej zmniejszyć po ogłoszeniu przez prezydenta USA Donalda Trumpa w poniedziałek, 2 lutego, że kraj ten przestanie kupować rosyjski surowiec w ramach porozumienia dotyczącego obniżenia ceł handlowych. Informacje te potwierdził premier Indii Narendra Modi.

Czytaj także: Indie i USA coraz bliżej umowy handlowej. Trump zniósł cła nałożone na kraj za import rosyjskiej ropy

Źródło: PAP

Należący do rosyjskiej floty cieni Kairos dryfuje po uszkodzeniu przez drona przy wybrzeżu Bułgarii
Na zdjęciu należący do rosyjskiej floty cieni Kairos dryfuje po uszkodzeniu przez drona przy wybrzeżu Bułgarii, 8 grudnia 2025 r. Fot. Hristo Rusev/Getty Images
