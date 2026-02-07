Indie i USA coraz bliżej umowy handlowej. Trump zniósł cła nałożone na kraj za import rosyjskiej ropy

Stany Zjednoczone i Indie uzgodniły w piątek ramy tymczasowej umowy handlowej. USA obniżą cła na import z Indii. Prezydent Donald Trump ogłosił także, że wycofał decyzję nakładającą na Indie dodatkowe cła, nałożone ze względu na importowanie przez ten kraj rosyjskiej ropy.

Państwa we wspólnym oświadczeniu podały, że ostateczny kształt umowy będzie przedmiotem dalszych negocjacji. Porozumienie ma zostać podpisane w nadchodzących tygodniach.

Zgodnie z ogłoszonym w piątek kształtem porozumienia amerykańskie cła na import z Indii spadną do 18 proc. Wcześniej wynosiły 25 proc. plus dodatkowe 25 proc., które Trump nałożył, starając się wymóc na Indiach zakończenie importu rosyjskiej ropy.

„Indie zobowiązały się do zaprzestania bezpośredniego lub pośredniego importu ropy naftowej pochodzącej z Federacji Rosyjskiej, oświadczyły, że będą kupować amerykańskie produkty energetyczne od Stanów Zjednoczonych i niedawno zobowiązały się do zawarcia ze Stanami Zjednoczonymi umowy ramowej w sprawie rozszerzenia współpracy obronnej w ciągu najbliższych dziesięciu lat” – napisał Trump w zawartym w dekrecie uzasadnieniu decyzji o zniesieniu ceł.

Samo porozumienie nie obejmuje jednak zobowiązania Indii do wstrzymania importu rosyjskiej ropy – podaje agencja Reuters. Dodatkowo Waszyngton zaznacza, że będzie monitorował, czy Indie naprawdę przestały kupować rosyjską ropę.

Indie z kolei obniżą cła na szereg kategorii towarów do zera. Władze kraju zobowiązały się też do zakupu towarów z USA o wartości 500 mld dolarów w ciągu pięciu lat. Obejmuje to surowce energetyczne, samoloty i części do samolotów, metale szlachetne, urządzenia technologiczne i węgiel koksujący – podaje „Times of India".

Indie były dotąd jedyną spośród największych gospodarek świata, które nie wynegocjowały z administracją Trumpa porozumienia handlowego. W ubiegłym tygodniu ogłosiły zawarcie porozumienia handlowego z UE.

Zawarcie porozumienia zostało pozytywnie przyjęte przez organizacje handlowe w Indiach. Opozycja krytykuje je za ogólnikowość – podaje „Times of India".