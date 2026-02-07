Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 07.02.2026
NEWSROOM XYZ
07.02.2026 10:22

Indie i USA coraz bliżej umowy handlowej. Trump zniósł cła nałożone na kraj za import rosyjskiej ropy

Stany Zjednoczone i Indie uzgodniły w piątek ramy tymczasowej umowy handlowej. USA obniżą cła na import z Indii. Prezydent Donald Trump ogłosił także, że wycofał decyzję nakładającą na Indie dodatkowe cła, nałożone ze względu na importowanie przez ten kraj rosyjskiej ropy.

Państwa we wspólnym oświadczeniu podały, że ostateczny kształt umowy będzie przedmiotem dalszych negocjacji. Porozumienie ma zostać podpisane w nadchodzących tygodniach.

Zgodnie z ogłoszonym w piątek kształtem porozumienia amerykańskie cła na import z Indii spadną do 18 proc. Wcześniej wynosiły 25 proc. plus dodatkowe 25 proc., które Trump nałożył, starając się wymóc na Indiach zakończenie importu rosyjskiej ropy.

Indie zobowiązały się do zaprzestania bezpośredniego lub pośredniego importu ropy naftowej pochodzącej z Federacji Rosyjskiej, oświadczyły, że będą kupować amerykańskie produkty energetyczne od Stanów Zjednoczonych i niedawno zobowiązały się do zawarcia ze Stanami Zjednoczonymi umowy ramowej w sprawie rozszerzenia współpracy obronnej w ciągu najbliższych dziesięciu lat” – napisał Trump w zawartym w dekrecie uzasadnieniu decyzji o zniesieniu ceł.

Samo porozumienie nie obejmuje jednak zobowiązania Indii do wstrzymania importu rosyjskiej ropy – podaje agencja Reuters. Dodatkowo Waszyngton zaznacza, że będzie monitorował, czy Indie naprawdę przestały kupować rosyjską ropę.

Indie z kolei obniżą cła na szereg kategorii towarów do zera. Władze kraju zobowiązały się też do zakupu towarów z USA o wartości 500 mld dolarów w ciągu pięciu lat. Obejmuje to surowce energetyczne, samoloty i części do samolotów, metale szlachetne, urządzenia technologiczne i węgiel koksujący – podaje „Times of India".

Indie były dotąd jedyną spośród największych gospodarek świata, które nie wynegocjowały z administracją Trumpa porozumienia handlowego. W ubiegłym tygodniu ogłosiły zawarcie porozumienia handlowego z UE.

Zawarcie porozumienia zostało pozytywnie przyjęte przez organizacje handlowe w Indiach. Opozycja krytykuje je za ogólnikowość – podaje „Times of India".

Zdjęcie przedstawia prezydenta USA Donalda Trumpa i premiera Indii Narendrę Modiego w Białym Domu
Stany Zjednoczone i Indie uzgodniły w piątek ramy tymczasowej umowy handlowej. USA obniżą cła na import z Indii. Na zdjęciu po prawej Trump i premier Indii Narendra Modi (po lewej). Fot. FRANCIS CHUNG / POOL / POLITICO POOL. Dostawca: PAP/EPA
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
WIG20 i WIG kolejny raz z rekordami. Kurs Dino Polska i Orlen mocno w górę. Dzień na GPW 4 lutego 2026 r.
Indeks szerokiego rynku WIG i indeks WIG20, obejmujący dwadzieścia największych spółek notowanych na GPW, wzrosły na zamknięciu. W ciągu dnia obydwa indeksy osiągnęły swoje rekordy. WIG przebił poziom 128 tys. punktów, a WIG20 osiągnął najwyższy poziom od 18 lat. Zniżkował za to mWIG40, ciągnięty w dół przez Asseco Poland, które traciło na fali przeceny spółek technologicznych na światowych rynkach.
04.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Świat
Dubajska „złota ulica”. Czysty luksus na fundamencie konfliktów
Ulica ze złota ma wzmocnić markę Dubaju. Blask skrywa jednak globalny łańcuch dostaw złota, które finansują wojny i masakry
07.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Do Kinderpedii popłynął kapitał na zarządzanie szkołami i komunikacją z rodzicami
Rodzimy fundusz Simpact Ventures poinformował o włączeniu do portfela inwestycyjnego nowej spółki – Kinderpedia. Ostatnio ogłosił więcej transakcji.
05.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
8 najlepszych lokat półrocznych. Ranking XYZ (luty 2026 r.)
6 proc. i więcej – tyle można dziś zarobić na najlepszych lokatach półrocznych. To więcej niż na lokatach rocznych i bez konieczności długiego zamrażania pieniędzy. Sprawdziliśmy oferty banków i wybraliśmy 8 najlepszych lokat na luty 2026 r.
06.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Stopy procentowe w lutym 2026. RPP podjęła kluczową decyzję
Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała na lutowym posiedzeniu o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna pozostaje na poziomie 4 proc.
04.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Prezydent kontra marszałek. Polityczna wymiana ognia przed Radą Bezpieczeństwa Narodowego
Drugie posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego zwołane przez prezydenta Karola Nawrockiego budzi duże polityczne emocje już tydzień przed planowanym terminem.
04.02.2026