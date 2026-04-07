Bloomberg: Orban powiedział Putinowi, że jest do jego dyspozycji „w każdej sprawie"

Premier Węgier Viktor Orban miał zapewnić w październiku przywódcę Rosji Władimira Putina, że jest „do jego dyspozycji w każdej sprawie” – przekazała we wtorek agencja Bloomberga, powołując się na rządową transkrypcję rozmowy telefonicznej obu przywódców.

„Nasza przyjaźń osiągnęła tak wysoki poziom, że mogę pomóc w każdy możliwy sposób. [...] W każdej sprawie, w której mogę pomóc, jestem do twojej dyspozycji” – miał powiedzieć Orban według transkrypcji rozmowy, do której dotarł Bloobmerg.

W dalszej części rozmowy relacjonowanej przez agencję Orban miał powiedzieć, że „im więcej przyjaciół zdobędziemy, tym większe będziemy mieli możliwości przeciwstawienia się naszym przeciwnikom”. Politycy rozmawiali mieli rozmawiać także o spotkaniu Władimira Putina z Donaldem Trumpem, które miało zostać zorganizowane w Budapeszcie, a do którego finalnie nie doszło.

Węgry to jeden z niewielu, a „być może jedyny” kraj europejski, który był akceptowalnym miejscem na spotkanie przywódców USA i Rosji – miał powiedzieć Putin. Według Bloomberga, Rosjanin dodał, że zgadza się z oceną Trumpa, że jest to odpowiednia lokalizacja, ponieważ Orban jest przyjacielem ich obu.

Te kwestie wydają się być najważniejsze, choć jak można się dowiedzieć z relacji Bloomberga rozmowa polityków rozpoczęła się od złożenia przez Orbana życzeń urodzinowych Putinowi, a zakończyła wzajemnymi pytaniami o stan zdrowia. „Ćwiczę, jeżdżę też na nartach. Wiem, że grasz w piłkę nożną” – miał powiedzieć przywódca Rosji. „Staram się” – miał odpowiedzieć Orban, po czym według agencji podziękował Putinowi i pożegnał się po rosyjsku.

Pod koniec marca portale śledcze VSquare, FRONTSTORY, Delfi Estonia, The Insider i Centrum Śledcze im. Jana Kuciaka (ICJK) opublikowały zapisy rozmów ministra spraw zagranicznych Węgier Petera Szijjarto z przedstawicielami rosyjskich władz: szefem dyplomacji Siergiejem Ławrowem oraz wiceministrem energii Pawłem Sorokinem.

Szijjarto uzgadniał w rozmowach starania na rzecz usunięcia z listy sankcyjnej UE wskazanych przez Kreml obywateli Rosji oraz formy sprzeciwu wobec sankcji nakładanych przez Unię na Rosję. Na zakończenie rozmowy z Ławrowem szef węgierskiego MSZ zapewnił go, że „zawsze jest do dyspozycji” Rosji.

Źródło: PAP/XYZ