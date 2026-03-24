Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 24.03.2026
NEWSROOM XYZ
24.03.2026

Bloomberg: po ataku na złoże South Pars wstrzymano dostawy gazu do Turcji

Iran wstrzymał dostawy gazu ziemnego do Turcji po zeszłotygodniowym izraelskim ataku na irańskie złoże South Pars – poinformowała we wtorek agencja Bloomberg, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą. Pole gazowe South Pars to największe znane złoże gazu ziemnego na świecie.

Według danych Tureckiego Stowarzyszenia Dystrybutorów Gazu Ziemnego w 2025 r. Turcja kupiła w Iranie ok. 14 proc. zużytego przez siebie gazu.

Ankara nadal importuje gaz od swoich głównych dostawców – Rosji i Azerbejdżanu, ma też zapasy, które może wykorzystać – napisał Bloomberg.

Nie wiadomo, jak długo potrwa wstrzymanie dostaw gazu z Iranu. Tureckie Ministerstwo Energii odmówiło komentarza.

Jak przypomniała agencja, nawet w czasie pokoju Iran okresowo wstrzymywał eksport gazu do Turcji, powołując się na problemy techniczne. Takie sytuacje zazwyczaj miały miejsce w miesiącach zimowych, kiedy popyt krajowy w północnych częściach Iranu jest wysoki.

Złoże South Pars/North Dome to największe znane złoże gazu na świecie, dzielone przez Iran z Katarem. Dostarcza ono około 70 proc. gazu ziemnego zużywanego przez Iran, który eksploatuje je od końca lat 90. XX wieku.

W czerwcu 2025 r. złoże zostało zaatakowane przez Izrael, co sprawiło, że w South Pars doszło do potężnej eksplozji i pożaru.

Źródło: PAP

Złoża gazu South Pars na zdjęciu z 2016 r. Fot. Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images
Może zainteresować Cię również
