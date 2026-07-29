BMW chce pozbyć się 8 tysięcy pracowników. Oferuje pakiety dobrowolnych odejść

BMW chce ściąć zatrudnienie o osiem tysięcy ludzi. Nie zamierza jednak ruszać pracowników fabryk. Nie chce też negocjować zwolnień grupowych ze związkami zawodowymi. Dlatego też oferuje pakiety dobrowolnych odejść.

BMW X5 oraz cięcia zatrudnienia mają pomóc bawarskiemu koncernowi walczyć z chińską konkurencją. Fot. XYZ

Największa grupa ma odejść z centrali w Niemczech, choć pakiety będą oferowane na całym świecie. Przede wszystkim BMW chce pozbyć się ludzi z działów korporacyjnych, planowania czy badawczego. Zwolnienia nie będą dotyczyć pracowników fabryk. Koncern chce też uprościć swoją strukturę zarządzania – pisze Bloomberg.

BMW i inne niemieckie koncerny jak Mercedes czy Volkswagen tną bowiem koszty, by wyjść na prostą. Spada bowiem sprzedaż w Chinach, a amerykańskie taryfy celne i wysokie koszty produkcji w Europie wpływają na wyniki finansowe. Do tego po piętach Niemcom depcze chińska konkurencja, która coraz śmielej poczyna sobie na europejskich rynkach.

Program dobrowolnych zwolnień ma ruszyć w październiku 2026 r. i potrwać do końca 2027 r. Zarząd dostał już na niego zgodę rady zakładowej. Te informacje sprawiły, że kurs akcji poszedł w środę rano w górę o 1,9 proc. Choć od początku roku, BMW spadło o 1/3.

Nowy CEO, Milan Nedeljković, staje bowiem przed poważnymi problemami. Załamał się – przez kryzys na rynku nieruchomości – rynek luksusowych aut w Chinach. A to nie tylko największy rynek motoryzacyjny świata, ale i największy rynek sprzedaży dla BMW.

Do tego, ze względu na skutki wojny na Bliskim Wschodzie, klienci na innych rynkach także zaczynają zaciskać pasa, a taryfy Donalda Trumpa uderzają w zyski koncernu. BMW stawia więc na nowe pojazdy, sprzedawane pod hasłem Neue Klasse, czyli X5 oraz iX3. Firma wycofała się też z tegorocznego show motoryzacyjnego w Paryżu.

BMW zatrudnia w Niemczech ok. 84 tysięcy ludzi. To więcej niż połowa wszystkich pracowników koncernu na świecie (ok. 154 tys.). Zatrudnienie u naszego sąsiada spadło zresztą już wcześniej – od połowy 2025 r. do połowy 2026 r. o ok. 2 tysiące osób.