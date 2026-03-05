BNP Paribas ma nowego wiceprezesa. Jacek Szugajew z zadaniem zwiększenia udziału w rynku kredytów

Od czwartku BNP Paribas ma nowego wiceprezesa zarządu. Jest nim Jerzy Jacek Szugajew, który pokieruje obszarem bankowości korporacyjnej i MŚP. Jego priorytetem będzie zwiększenie udziału banku w rynku kredytów do 10 proc.

Jerzy Jacek Szugajew od stycznia 2026 r. był dyrektorem wykonawczym banku. Teraz jego priorytetem będzie „zwiększenie udziału w rynku kredytów do 10 proc. i dalsze umacnianie pozycji lidera, zwłaszcza w segmencie klientów międzynarodowych” zgodnie ze strategią Accelerate 2030.

Nowy wiceprezes ma 30 lat doświadczenia w sektorze finansowym. Karierę zawodową zaczynał w NBP, a w ostatnich latach kierował Kredobankiem. Był też m.in. menedżerem w BGK oraz dyrektorem w PKO BP. Zasiada w radzie nadzorczej ukraińskiego Sense Banku.