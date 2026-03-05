Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.03.2026
NEWSROOM XYZ
05.03.2026 07:12

Zarząd BNP Paribas rekomenduje wysokość dywidendy. Ponad 10 zł na akcję

Zarząd BNP Paribas rekomenduje, by przeznaczyć połowę z 3,01 mld zł zysku netto w 2025 r. na dywidendę. Oznacza to 1,51 mld zł dywidendy, co przekłada się na 10,2 zł na akcję – informuje bank.

„Bank otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego indywidualne zalecenie dywidendowe na 2026 r., w którym KNF zalecił niewypłacanie przez BNP Paribas Bank Polska S.A. dywidendy z zysku wypracowanego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 r. w wysokości większej niż 75 proc., przy czym maksymalna kwota wypłaty nie może przekraczać kwoty zysku rocznego pomniejszonego o zysk wypracowany w 2025 r. włączony już do funduszy własnych” – przekazał bank.

Już w lutym bank, po publikacji kwartalnych wyników, podawał, że zarząd będzie wnioskować do walnego zgromadzenia o przeznaczenie na wypłatę dywidendy około 50 proc. jednostkowego zysku netto za 2025 r.

Dywidenda za 2025 r., sięgająca 10,2 zł na akcję, będzie więc wyższa od zeszłorocznej. Za 2024 r. BNP Paribas wypłacił bowiem 1,16 mld zł, czyli 7,86 zł na akcję.

Zgodnie z rekomendacją banku pozostała kwota – 1,5 mld zł – trafi na kapitał rezerwowy. Ostateczną decyzję o podziale zysku netto podejmie walne zgromadzenie.

Źródło: PAP, XYZ

25 mld zł do podziału. Do kogo trafią tegoroczne dywidendy banków?
Logo BNP Paribas na budynku w Warszawie
Zarząd BNP Paribas zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 10,2 zł na akcję.
Fot. Aleksander Kalka/NurPhoto via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Haracz w sieci może zrujnować małe biznesy. System opinii wymknął się spod kontroli?
„Lewe”, często z góry opłacone komentarze przy profilu przedsiębiorcy to jedynie element nielegalnej gry, na której zarabiają oszuści. W XXI wieku w dobie dyrektywy Omnibus i zaostrzania prawa w sieci sięga się po niechlubne metody rodem z lat 90-tych. Przedsiębiorcy mówią o groźbach i fali fałszywych komentarzy. Co na to prawo?
03.03.2026
Kategorie artykułu: Świat
Cieśnina Ormuz sparaliżowana. Kryzys energetyczny uderza w Azję i globalne łańcuchy dostaw
Kluczowy szlak globalnego handlu energią – od 2 marca pozostaje de facto zamknięty. Ponad 150 tankowców utknęło po obu stronach cieśniny, żegluga komercyjna została wstrzymana, a ceny ropy i LNG wystrzeliły. Najsilniej kryzys odczuwa Azja, przez którą przepływa nawet 80 proc. ropy transportowanej przez Ormuz. Kryzys energetyczny szybko przeradza się w logistyczny.
04.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Polskie firmy na Mobile World Congress w Barcelonie. „Mamy rozwiązania, brakowało nam rozpoznawalności”
Silna, bezpieczna gospodarka oraz firmy oferujące rozwiązania światowej klasy – taki wizerunek polskiej marki technologicznej miał budować narodowy pawilon na Mobile World Congress w Barcelonie. Sprawdzamy, które spółki reprezentowały polski sektor technologiczny podczas jednego z najważniejszych wydarzeń branży telekomunikacyjnej na świecie.
03.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Ryanair idzie na rekord w Modlinie. Lotnisko wkrótce zamieni się w plac budowy
– Odnotowaliśmy rekordowy wzrost na lotnisku Warszawa-Modlin. Ruch w Modlinie obsługiwany przez Ryanair podwoi się w tym roku do ponad 3 mln pasażerów – mówił dyrektor generalny irlandzkich linii Ryanair, Michael O’Leary. Podwarszawski port lotniczy przygotowuje się również do postawienia tymczasowego terminala, a w dalszej perspektywie – budowy linii kolejowej.
03.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Czerwień zdominowała warszawską giełdę. KGHM liderem spadków. Dzień na GPW 3 marca 2026 r.
Główne indeksy Giełdy Papierów Wartościowych zaliczyły spadki przekraczające poziom 4 procent. Wśród największych spółek notowanych na warszawskim parkiecie najgorszą passę miał KGHM.
03.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polacy wydali 3,4 mld zł na leki na cukrzycę i otyłość. Czy nowe preparaty to rewolucja?
Polki i Polacy wydają miliardy złotych na leki stosowane w cukrzycy i leczeniu otyłości. Znane na całym świecie preparaty pomagają kontrolować poziom cukru i redukować masę ciała. Jednak coraz częściej są używane poza wskazaniami. Czy to medyczna rewolucja, czy rozkwit niebezpiecznej mody, która mówi, że szczęście ma rozmiar XS?
04.03.2026