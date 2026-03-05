Zarząd BNP Paribas rekomenduje wysokość dywidendy. Ponad 10 zł na akcję

Zarząd BNP Paribas rekomenduje, by przeznaczyć połowę z 3,01 mld zł zysku netto w 2025 r. na dywidendę. Oznacza to 1,51 mld zł dywidendy, co przekłada się na 10,2 zł na akcję – informuje bank.

„Bank otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego indywidualne zalecenie dywidendowe na 2026 r., w którym KNF zalecił niewypłacanie przez BNP Paribas Bank Polska S.A. dywidendy z zysku wypracowanego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 r. w wysokości większej niż 75 proc., przy czym maksymalna kwota wypłaty nie może przekraczać kwoty zysku rocznego pomniejszonego o zysk wypracowany w 2025 r. włączony już do funduszy własnych” – przekazał bank.

Już w lutym bank, po publikacji kwartalnych wyników, podawał, że zarząd będzie wnioskować do walnego zgromadzenia o przeznaczenie na wypłatę dywidendy około 50 proc. jednostkowego zysku netto za 2025 r.

Dywidenda za 2025 r., sięgająca 10,2 zł na akcję, będzie więc wyższa od zeszłorocznej. Za 2024 r. BNP Paribas wypłacił bowiem 1,16 mld zł, czyli 7,86 zł na akcję.

Zgodnie z rekomendacją banku pozostała kwota – 1,5 mld zł – trafi na kapitał rezerwowy. Ostateczną decyzję o podziale zysku netto podejmie walne zgromadzenie.

Źródło: PAP, XYZ