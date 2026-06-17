Bogdanka podpisała aneksy na dostawę węgla ze spółkami Enei

Bogdanka podpisała aneksy do umów na dostawę węgla dwóm spółkom Enei. Kluczowe zmiany to zwiększenie ilości surowca oraz ustalenie nowych harmonogramów dostaw.

Aneksy Bogdanka zawarła do umowy UW/LW/01/2012 na dostawę węgla energetycznego z 23 stycznia 2012 r., zawartej pomiędzy Bogdanką a Enea Wytwarzanie na okres do 31 grudnia 2036 r., oraz umowy nr 3/W/2012 z 12 lipca 2012 r., zawartej pomiędzy Bogdanką a Enea Elektrownia Połaniec na okres do 31 grudnia 2033 r.

Zakładają one zwiększenie wolumenu dostaw dla Enea Wytwarzanie w 2026 r. o ok. 6 proc. w stosunku do wielkości z ostatniego raportu spółki z grudnia 2025 r. Do tego ustalono zmodyfikowane harmonogramy dostaw dla obu spółek Enei, w tym wielkości dostarczanej przez spółkę transportem kolejowym w ramach posiadanej licencji.

Wartość całej umowy z Enea Wytwarzanie, która obowiązuje w latach 2017–2036, wynosi ok. 25 640 mln zł netto, czyli o 0,4 proc. więcej w stosunku do wartości z grudnia 2025 r. Wartość umowy wieloletniej bez dodatkowych opcji w latach 2026–2036 po zawarciu aneksu wynosi szacunkowo 12 585 mln zł netto, czyli o 0,9 proc. więcej w stosunku do wartości podanej w grudniu 2025 r.

Jeśli zaś chodzi o umowę z drugą spółką, to wartość umowy, która obowiązuje od 2013 r. do 2033 r., nie ulega zmianie.